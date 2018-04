Burkina Faso: Prix de la lutte anticorruption - Atiana Serge Oulon sacré pour la 2e année consécutive

La cérémonie de remise du prix de la lutte anticorruption s'est tenue en marge de la 18e assemblée générale ordinaire du RENLAC. Une activité qui a permis aux membres d'examiner et de valider les rapports d'activités et financier de l'année 2017 ainsi que le programme d'activité et le budget de l'année en cours.

Il a par ailleurs invité les autorités « à prendre la corruption comme un problème d'Etat et sanctionner car, on a beau sensibiliser, le phénomène va perdurer ».

Selon lui, la corruption est un « missile silencieux qui gangrène toutes les couches socioprofessionnelles et le domaine scolaire n'est pas épargné ». C'est pourquoi il a choisi de traiter de la corruption en milieu scolaire dans le sud-ouest, pour dénoncer et interpeller.

Le lauréat en presse écrite a reçu cette deuxième consécration consécutive avec de la fierté, mais également comme une invite à la persévérance dans le travail. Il a participé à la compétition avec deux articles d'aout et décembre 2017 faisant cas d'entorses à la bonne gouvernance, de clientélisme, de détournement et de corruption au sein du secrétariat permanent des engagements nationaux.

Dans le domaine de la radio, c'est Boniface Zagré, qui, levant un coin du voile sur la pratique des pots-de-vin en milieu scolaire dans le sud-ouest qui a décroché le premier prix. Ils ont été distingués à l'occasion de la 18e assemblée générale ordinaire du RENLAC et s'en tirent chacun des premiers, avec la somme de un million de francs CFA, un trophée et une attestation.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.