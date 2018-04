Liberia: Johnson Sirleaf décroche le prix Mo Ibrahim

Le prix Mo Ibrahim n'a plus été décerné depuis 2014, faute de candidat remplissant les critères requis. Seulement quatre anciens présidents africains ont été lauréats de ce prix depuis sa création. Le Mozambicain Joachim Chissano en 2007, Festuz Gontebanye Mogae du Botswana en 2008, le Cap-Verdien Pedro De Verona Rodrigues Pieres en 2011 et Hifikepunye Pohamba de la Namibie en 2014.

En revanche, selon Me Bernard Ntaganda, fondateur du parti socialiste Imberakuri, qui signifie Idéal en Kinyarwanda, Ellen Johnson Sirleaf mérite certes ce prix, mais elle ne devrait pas recevoir son prix au Rwanda. "Dans un pays où on sait très bien que le parti au pouvoir, le RPR, qui tourne le dos à l'ouverture démocratique, à l'ouverture politique, c'est ce pays qui abrite cette réunion. Vraiment, c'est déplorable. Le Rwanda ne doit pas être un pays fréquentable", s'indigne Bernard Ntaganda.

Le Rwanda abrite à partir de ce 27 varil 2018, une rencontre annuelle de la Fondation Mo Ibrahim, baptisée, le Ibrahim Governance Weekend avec des participants du secteur public et privé et des gouvernements.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.