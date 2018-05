Algérie: Le pays "prend acte" de la nouvelle résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU prorogeant le mandat de la Minurso

Alger — L'Algérie "prend acte" de la nouvelle résolution sur la question du Sahara Occidental que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adoptée vendredi et relève avec une grande satisfaction que cette résolution réaffirme qu'il n'est de solution à ce conflit, que celle qui assure l'exercice par le peuple du Sahara Occidental de son droit inaliénable à l'autodétermination, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif dans une déclaration suite à l'adoption de la résolution onusienne.

La résolution adoptée par le Conseil de Sécurité de l'ONU proroge le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental (Minurso) de six mois jusqu'au 31 octobre 2018.

"L'Algérie prend acte de la nouvelle résolution sur la question du Sahara Occidental que le Conseil de Sécurité des Nations Unies vient d'adopter.

Elle relève avec une grande satisfaction que cette résolution réaffirme, une fois de plus, avec clarté, dans son préambule comme dans son dispositif, qu'il n'est de solution à ce conflit, que celle-là qui assure l'exercice par le peuple du Sahara Occidental de son droit inaliénable à l'autodétermination", a précisé M. Benali Cherif.

L'Algérie "ne peut donc que se féliciter du soutien total du Conseil de Sécurité au Secrétaire Général et à son Envoyé Personnel en vue de relancer, avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit, les négociations en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental", a-t-il ajouté.

"Comme elle ne peut que se joindre à l'appel lancé par le Conseil de Sécurité aux deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de reprendre les négociations, sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental", a souligné M. Benali Cherif, ajoutant que l'Algérie "forme, à cet égard, le vœu que le renouvellement du mandat de la Minurso, pour une période de six mois, incite les deux parties au conflit à prendre part, au plus tôt et sans délai, au cinquième round de négociations que l'Envoyé Personnel du Secrétaire Général s'est engagé et s'emploie activement à organiser".

En ce qui la concerne, comme elle l'a toujours fait, a indiqué le porte-parole, l'Algérie "continuera, en tant qu'Etat voisin, d'apporter son plein appui aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel et sa pleine contribution à la réussite de leurs efforts".