Afrique: Le Burkina Faso perd sa 1ère place de producteur de coton après une année mitigée

Alors que la campagne avait bien commencé, suite aux bons résultats de l'année dernière et l'annonce des prix d'achat du coton, les producteurs se sont retrouvés face à une pluviométrie irrégulière. « Cette saison des pluies a été ponctuée par des épisodes de sècheresse, explique en effet Ali Compaoré, le directeur général de la société cotonnière du Gourma. Les conséquences d'un tel profil pluviométrique ont perturbé le développement normal du cotonnier, ont entraîné des difficultés pour mener les opérations de fertilisation des sols. Il y a aussi eu des difficultés pour les cotonniers pour bien absorber les éléments nutritifs. On peut ajouter aussi une forte recrudescence des parasites dont les dégâts ont été considérables sur les semis tardifs et les semis normaux ».

