Tchad: Les parlementaires se penchent sur le projet de nouvelle Constitution

Ce procédé a soulevé un tollé d'abord dans les rangs de l'opposition. Ce sont quasiment tous les partis politiques de l'opposition qui sont signataires de cet appel lu par le président le Mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Brice Mbaimong Guedoumpbaye : « Les regroupements des partis et les partis politiques non regroupés de l'opposition lancent un appel pressant à toute la population à se rendre massivement au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale le 30 avril 2018 dès 7h pour encourager les députés à rejeter l'imposture en rejetant purement et simplement le projet de Constitution de la fameuse IVe République. »

Le mandat du président passe de cinq à six ans et celui des parlementaires de quatre à cinq ans. Une fois élu, le chef de l'Etat prête serment sur la Bible, le Coran ou un fétiche, selon sa croyance.

