Afrique Centrale: Brazzaville - La commission Climat du bassin du Congo et le Fonds bleu sur les rails

Brazzaville, la capitale congolaise, abrite ce 29 avril un important sommet sur la commission climat et le fonds bleu… Plus »

L'hôte du sommet et initiateur du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, le président congolais Denis Sassou-Nguesso, a sollicité la mobilisation des partenaires internationaux. « Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Ces deux instruments novateurs restent ouverts aux contributions des pays membres de l'organisation des Nations unies », a déclaré le président congolais.

Invité d'honneur du sommet, le roi Mohammed VI du Maroc, soutient l'initiative. « Nous avons choisi de soutenir ce programme, car il est fondé sur un nouveau paradigme qui répond aux besoins présents et futurs. Il s'appuie, en effet, sur des programmes intégrés, inclusifs et solidaires de la nouvelle économie bleue (Feba). La mise en place du Fonds Bleu doit s'accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s'engagent des actions concrètes d'atténuation et d'adaptation ».

