Sénégal: Le journaliste Doudou Diène convoque les origines du "Takussanu Ndar"

"C'est l'ancêtre du +Takussanu Ndar+, Tout le monde s'y est mêlé, les Saint-Louisiennes, les signares, tout le monde est arrivé à s'habiller d'une certaine manière et l'après-midi après le travail, tout le monde se promène pour montrer ses beaux habits", fait savoir Diène qui souligne "l'élégance" et la "coquetterie" qui entouraient ce défilé.

"Cette tradition est ainsi née et est maintenue après la période coloniale et avec la construction de la ville entre la rue Andrée Lebon et les grandes rues de la ville de Saint-Louis" a-t-il fait noter.

"Ils (européens) ont alors initié là, à l'image de la promenade des Anglais à Nice (France), un boulevard appelé la +route des cocotiers+ donnant sur la mer où, quand ils voulaient prendre de l'air l'après-midi après le travail, ils portaient leurs beaux habits et se promenaient avec leurs signares, leur cabrioles et chevaux", raconte le journaliste-chercheur Saint-Louisien.

Au cours de cette émission spéciale parrainée par la BICIS et la Fondation BNP/Parisbas, partenaires du Saint-Louis Jazz (26 avril-1er mai), le journaliste est revenu sur l'histoire de cette "promenade mythique du soir" faite avec "élégance, coquetterie et bon goût", appelée "Takussanu Ndar" qui remonte à 1849 pendant la colonisation.

