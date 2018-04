Cap-Vert: A Thiès, le président capverdien évoque de "bonnes perspectives de collaboration" entre Dakar et Praia

Le festival Abidjan Jazz By Bicici a connu son apothéose, le vendredi 27 avril 2018, à l'Institut… Plus »

A ce propos, il a partagé avec ses compatriotes une "bonne nouvelle" en provenance du président Macky Sall qui a dit qu'en "plus des vols existants, la compagnie Air Sénégal ouvrira de nouveaux vols entre Dakar et Praia, de façon à ce qu'on puisse avoir au moins un vol par jour entre Cabo Verde et le Sénégal".

"La présence des Sénégalais au Cabo Verde et vice-versa, la collaboration entre les deux pays au sein de la CEDEAO, tout comme les transports aériens et maritimes étaient aussi au menu des discussions", a-t-il rapporté.

Le chef de l'Etat du Cabo Verde a rendu compte des "entretiens amicaux" qu'il a eu avec son homologue le président Macky Sall, qu'il appelle son "ami personnel", et avec qui il a évoqué les relations bilatérales, politiques et de coopération.

L'hôte du Sénégal qui a précisé en français et en créole que cette affirmation dépasse "tout discours diplomatique ou protocolaire" avait à ses côtés notamment le gouverneur Amadou Sy et le maire de Thiès Talla Sylla, entre autres autorités.

"Il y a de bonnes perspectives de collaboration. Le Sénégal est le pays le plus proche de nous. C'est un pays voisin et ami, vraiment ami" a dit M. Fonseca devant ses compatriotes vivant à Thiès au 3e jour de sa visite officielle au Sénégal.

