Sénégal: L'indemnité de logement des enseignants passe de 60 000 FCFA à 100 000 FCFA par mois

Le Président sénégalais, Macky Sall a décidé d'une revalorisation "significative" de l'indemnité de logement allouée aux enseignants, a rapporté ce dimanche, l'Agence de presse sénégalaise (Aps), citant un communiqué du gouvernement.

"Ces mesures exceptionnelles en faveur des enseignants portent l'indemnité de logement de 60 000 FCFA actuellement à 100 000 FCFA par mois et par enseignant", indique la note.

Cette décision a été prise à l'issue d'une rencontre du Chef de l'Etat avec une délégation du syndicat des enseignants membre du G6, le vendredi. Et qui faisait suite à un appel.pour une reprise immédiate des enseignements sur l'ensemble du territoire national.

« Le président de la République a pris acte de cette décision et a indiqué qu'il appartient désormais au gouvernement et aux partenaires sociaux du secteur de l'Education et de la Formation de travailler au retour effectif d'un climat social apaisé, condition sine qua none d'une école de l'équité et de la réussite, une école viable, stable et pacifiée », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye.