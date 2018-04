Sénégal: Une 26ème édition sans Habib Faye - Coup de blues sur le festival jazz de Saint-Louis

Ce n'était pas son premier «Saint-Louis Jazz Festival». Ce serait le 6ème, sinon le 7ème. Dans la nuit du 26 au 27 avril, le bassiste camerounais Etienne Mbappé était pourtant doublement «ému».

Forcément parce que c'était la première fois qu'il s'y produisait avec sa «propre formation», «The Prophets», et surtout parce que ce soir-là, son «ami» Habib Faye, bassiste comme lui, n'était pas là. C'est à lui, d'ailleurs, qu'il a rendu hommage, tout au long de son concert... Et de façon tout à fait spéciale sur ce morceau-là : «How Near How Far» (Si près, si loin). C'est dit...

Son décès a comme qui dirait donné un coup de blues au Saint-Louis Jazz Festival, mais certainement pas au point d'en annuler la 26ème édition qui se poursuit jusqu'à ce 1er mai. Et peut-être y verra-t-on, finalement, l'ultime hommage, en musique, au bassiste Habib Faye. De la très prévisible minute de silence, suggérée par Golbert Diagne, en maître de cérémonie attitré, toujours tiré à quatre épingles... Au témoignage très ému du bassiste camerounais Etienne Mbappé, connu pour avoir entre autres collaboré avec Ray Charles, comme avec Salif Keïta, et qui s'attendait donc à revoir son «ami» Habib Faye. «Ton absence est... Waouh... Ça fait bizarre, mais on va jouer pour Habib».

Sur fond d'anecdote lors de ce 26 avril, toute première soirée de ce Saint-Louis Jazz, Etienne Mbappé a partagé avec le public ses petites galères, celles d'un artiste de renom à qui il est arrivé, par exemple, de voyager avec une «guitare en soute», qui n'arrivera jamais à destination. «Et cette année, en préparant mes affaires, je me suis dit, raconte-t-il, qu'en voyageant avec une, et pas deux guitares j'éviterais les tracasseries, et que de toute façon, j'ai un très bon ami au Sénégal qui me prêtera une guitare au cas où je casserais une corde. (... ) Cet ami n'est plus là... »

C'est à cet ami-là, Habib Faye, qu'Etienne Mbappé a dédié son «How Near How Far» (chanson grave tout à fait de circonstance, où l'on a entendu les «sanglots» d'un violon déchiré, grinçant, incisif) et toutes les autres compositions d'ailleurs. Les subtiles, où il suffit d'un souffle de trompettiste, les silences de confidence, et les autres, électriques, dansantes, entraînantes, saturées. Sur scène, le regard légèrement dissimulé derrière de petites lunettes noires, Etienne Mbappé joue avec une paire de gants de noirs, qui lui donnent cette dégaine de «biker» quinquagénaire ou de rock star.

Ça en jette forcément, ça en rajoute une couche au look (décalé) de l'artiste, mais c'est avant tout artistique, car ce sont ces gants-là, expliquait-il, qui lui donneraient ce «son spécial, un son plus épais et feutré, très doux, presque velouté». Aussi spécial que la voix d'Etienne lui-même lorsqu'il chante, ce qui n'est arrivé malheureusement qu'une seule fois lors de cette soirée-là. Une chanson en douala, sa langue maternelle, qui a dévoilé le côté très chaud, très enveloppé et légèrement éraillé du bassiste camerounais. De quoi réchauffer l'ambiance. Sur scène, vous lui trouverez parfois une certaine nonchalance, de la cool attitude, un petit air détaché, presque flegmatique, sans parler de cette petite pirouette assez légère qui ponctue quelques-unes de ces fins de morceau, et de cette façon bien à lui qu'il a de se balader sur scène... Un peu comme si l'artiste était en villégiature. Mais à côté, il y a ses petites mimiques qui vous feront sourire, cette façon qu'il a d'accompagner sa guitare, avec l'air de ressentir, jusqu'à la jouissance, jusqu'au spasme, chacune de ses petites notes... Autant de petits et grands détails qui vous diront que l'artiste est impliqué...

Et puis vous l'entendrez dire que dans un monde aussi troublé que celui dans lequel nous vivons, «quand on arrive à ramener des sourires ou à vous faire aimer la musique», ce sont de petites choses qui n'ont évidemment pas de prix. De la part d'un artiste dont le groupe, qui s'appelle «The Prophets» (Les Prophètes), a dans son répertoire une chanson intitulée «Pater Noster», comme la prière, ça sent le prêche ; sinon le sacerdoce.

Cérémonie d'ouverture du Saint-Loius Jazz : La présence très remarquée du ministre de la Culture

Ce n'était pas arrivé depuis... Depuis très longtemps. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette 26ème édition du Saint-Louis Jazz Festival, le maire de la ville, Mansour Faye, a tout de suite fait la remarque : «C'est la 5ème année consécutive que j'ouvre le Festival ; c'est la première fois qu'un ministre de la tutelle», comprenez le ministre de la Culture, «vient à l'ouverture».

Au premier rang ce soir-là, jeudi 26 avril, il y avait l'actuel ministre de la Culture, en blue jeans s'il vous plaît, directement interpellé par Mansour Faye lui-même : «L'enveloppe de soutien du ministère de la Culture devrait grossir.» Ce à quoi Abdou Latif Coulibaly a répondu que c'est à son département que l'on devait la «belle scène », (la même que celle du Festival mondial des arts nègres, le Fesman, Ndlr), et les «cachets des techniciens».

Le président de l'association Saint-Louis Jazz, Me Ibrahima Diop, qui s'est réjoui que la contribution du chef de l'Etat soit arrivée «à temps», un montant de «15 millions de francs CFA», a aussi appelé les hôteliers et les Saint-Louisiens eux-mêmes à apporter un «soutien accru au Festival».

Un Saint-Louis Jazz Festival dont la 26ème édition s'est «assombrie» selon lui, avec «la perte de (trois) grosses peintures» : le musicien Khabane Thiam, membre fondateur de Saint-Louis Jazz, le violoniste de jazz français Didier Lockwood, décédé au mois de février dernier à l'âge de 62 ans, et évidemment le bassiste Habib Faye, habitué du Festival et de la scène de l'Institut français de Saint-Louis, qu'il partageait avec le joueur de kora Ablaye Cissoko : un concept intitulé «Autour de minuit».

Fondation Saint-Louis Jazz

L'idée a été lancée lors de la précédente édition du Festival. La mue de l'association Saint-Louis Jazz, qui va donc se transformer en Fondation (avec «une dotation de 100 millions» de francs CFA selon son président, Me Ibrahima Diop), devrait se faire «dans les prochains jours».

Un projet aussitôt appuyé par le ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly : «On peut travailler là-dessus, pour la conception du document. Nous sommes prêts à vous apporter notre expertise, à vous accompagner».