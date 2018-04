Sénégal: APS, Le Soleil, le code de la presse, la maison de la presse, la cyber-sécurité - La grande offense de Bibi

Face aux enjeux liés à la communication, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé a affirmé hier vendredi 27 avril 2018 que le chef de l'Etat procédera, d'ici à la fin de cette année à la restructuration de l'Agence de presse Sénégalaise (APS). A cet effet, le Ministre a estimé que l'Etat va mettre en place un conseil d'administration pour la Maison de la presse mais aussi renforcer les capacités de la presse Sénégalaise.

Ce plan de communication validé par les élus, le Ministre a tenu à faire quelques précisions. Selon lui, «nous avons reçu des instructions du président de la République pour changer le statut de l'APS, pour mieux accompagner cette Agence qui est une Agence historique, une Agence extrêmement importante pour le développement de la presse et qui est en train de faire beaucoup d'efforts, mais limité à cause de moyens financier», a-t-il dit.

Avant d'ajouter qu'il va s'atteler à «mettre en place un document stratégique pour le développement de l'APS et pour le changement de statut qui est signé notamment le contrat de performance avec le Ministère de l'économie et des finances». Le Ministre de la communication et des télécommunications s'exprimait lors d'un atelier de validation de la revue annuelle du département. Cette rencontre, entre dans le cadre du suivi de la mise en œuvre et du partage des résultats de la politique économique et sociale du Sénégal. Les directeurs généraux de l'Agence de presse sénégalaise, Thierno Birahim Fall, de la RTS, Racine Talla et Assane Bouna Niang représentant du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan étaient présents à cette rencontre.

Le Ministre Abdoulaye Bibi Baldé a renouvelé l'engagement du président Sall pour une modernisation et une bonne mise en œuvre du secteur de la communication. Selon lui, la modernisation de ce secteur passera par la formation du personnel en Cyber-sécurité, la dotation du quotidien national «Le Soleil» et de l'APS des moyens financiers, mais aussi par la création de la RTS Kédougou, Kaffrine...

Il a aussi laissé entendre que «dans le secteur de la communication, on s'est doté d'une nouvelle création, la société nationale des télédiffusions. Il y a aussi l'opérationnalisation de la maison de la presse et le vote à l'Assemblée nationale du code de la presse et aussi nous poursuivons la consolidation de l'investissement à la RTS». Et de poursuivre, «au titre de l'économie numérique, nous procéderons au renforcement du cadre institutionnel des télécommunications avec la Cyber-sécurité», a-t-il expliqué.

Selon toujours Bibi, «c'est ce qui fait que la stratégie «Sénégal numérique» a été élaborée. Elle incarne l'ambition du Sénégal de maintenir une position de pays leader innovant». Et d'ajouter : «cette stratégie est une vision à long terme. Elle est constituée de pré-requis et d'axes prioritaires articulés autour du slogan : le numérique pour tous et pour tous les usages en 2025 au Sénégal avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant», a-t-il souligné.