En quatre années de présence au Sénégal, le groupe Salvador Caetano, importateur officiel des véhicules de grandes marques mondiales, s'est bien illustré en termes d'emplois créés si on en croit son premier répondant.

En effet, s'exprimant le jeudi 26 avril dernier, lors de la cérémonie d'inauguration de son nouveau showroom réservé à la commercialisation des véhicules de marque Hyundai, Viatcheslav Kozlov, directeur général de Caetano énergie a affirmé que son groupe est passé de 40 employés en 2015 à une centaine aujourd'hui. Poursuivant son propos, le directeur général de Caetano énergie a souligné par ailleurs que son entreprise occupe le troisième rang des importateurs de véhicules avec des ventes de plus de 900 unités de ses différentes marques au Sénégal.

Avant de préciser également qu'il s'agit d'«emplois durables» dans la mesure où la «plupart de nos employés ont des contrats à durée indéterminée». «Nous faisons aussi beaucoup d'investissement en termes de formation continue pour nos commerciaux et pour nos techniciens. Car, pour nous, le technicien aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est juste là pour changer l'huile et le filtre mais quelqu'un qui a une approche plus technique, qui est en mesure d'assurer le diagnostic d'un véhicule avec des ordinateurs».

Revenant sur le nouveau showroom, il a indiqué que son entreprise a investi un milliards de francs Cfa dans la construction de cet édifice réservé à la commercialisation des véhicules de marque Hyundai. «La principale attraction de ce showroom est le service après-vente. Nous avons fait un grand investissement pour l'achat des équipements très modernes. Je pense que c'est un des meilleurs services après-vente en termes d'équipements et d'installations», a-t-il souligné tout en se disant fier de porter les produits et les meilleurs services de Hyundai pour le public et les clients sénégalais. Il faut souligner que cette cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence de l'ambassadrice de la République de Corée et du directeur de la zone Afrique et du Moyen Orient de la marque Hyundai qui est le 5e constructeur automobile mondial mais aussi en présence de plusieurs responsables d'entreprises établies au Sénégal.