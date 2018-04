La deuxième phase du projet Feed the future Sénégal-Kawolor du gouvernement américain, à travers l'Usaid, a été officiellement lancée par Dogo Seck, Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural et l'ambassadeur des Usa au Sénégal, Tulinabo S. Mushingi.

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural Dogo Seck se dit convaincu que le Sénégal sera sur une bonne voie vers l'autosuffisance alimentaire si la priorité des priorités affichée du chef de l'Etat Macky Sall est maintenue et soutenue par tous les acteurs. « Dans quelques années, les importations de denrées alimentaires massives ne seront qu'un mauvais souvenir», a ainsi dit, jeudi dernier, le Sg du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, lors d'une cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'initiative Feed the future 2018-2022 et du projet Feed the future Sénégal Kawolor qui intervient dans les régions de Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis et Matam. Dogo Seck a laissé aussi entendre: «D'importants efforts sont en train d'être faits pour construire une agriculture moderne, compétitive et durable qui, jusqu'ici, est foncièrement traditionnelle. Ce carcan ne saurait prospérer au regard de nos besoins alimentaires avec une population qui ne cesse de croitre. Ce que le président Macky Sall a bien compris en y déployant des moyens colossaux. Lundi dernier, le chef de l'Etat a réceptionné un lot de plus de 1000 unités de matériels agricoles pour un montant de plus de 32 milliards de francs CFA. Cette dynamique se confirme. Dans nos marchés, le riz local est en train de concurrencer fortement le riz importé». A ces efforts, il ajoutera: «Des Ong, des partenaires, et autres acteurs de l'agriculture comme les Usa, à travers l'Usaid, s'associent à nos efforts pour conjurer le mal»,

150 000 ménages visés pour 1 500 000 personnes

Pour Karl Rosenberg, chef du projet Feed the future Sénégal-Kawolor: «Le projet met en œuvre l'approche agriculture pour la nutrition basée sur une agriculture dont l'objectif principal est de contribuer à résoudre les problèmes de santé, par le biais d'une amélioration de la nutrition des populations ciblées ». Et de poursuivre : « En cinq années de mise en œuvre, le projet compte toucher 150 000 ménages, soit 1 500 000 personnes».

Libérer le potentiel agricole sénégalais

Son excellence Tulinabo S. Mushingi des Etats-Unis au Sénégal dira pour sa part: «Pour cette deuxième phase de l'initiative Feed the future, il s'agira de libérer le potentiel de l'agriculture sénégalaise pour l'emploi des jeunes et l'autonomisation économique des femmes...». Et de rappeler que le président de la République Macky Sall a dit clairement que «la priorité des priorités, c'est les jeunes par la création d'emplois et ça, le secteur agricole pourrait y jouer un grand rôle. C'est dans cette option que le gouvernement américain entend s'inscrire pour accompagner le peuple sénégalais... ».

Cette cérémonie a été couronnée par une prestation d'artistes interactive de discours et de messages de sensibilisation sur les bienfaits du consommer local démontrant ainsi tout le potentiel agriculture-culture et nutrition des régions de la Casamance, du Sine-Saloum ou du Delta du fleuve.