Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme - Me Moussa Sarr blanchit Imam Ndao et charge l'Etat

Me Moussa Sarr, un des avocats commis pour la défense de l'Imam Aliou Ndao a tenu une conférence de presse hier, vendredi 27 avril.

La robe noire a estimé lors de cette rencontre qu'au stade actuel du procès rien de justifie que l'affaire porte le nom de son client. Il a par la même occasion fustigé les rapports des enquêteurs que la presque totalité des accusés ont récusé.

L'avocat de l'imam Aliou Ndao, représentant le pool d'avocats de la défense, Me Moussa Sarr a fait face à la presse hier, vendredi 27 avril. Dans ce qu'il a appelé un bilan d'étape du procès pour association de malfaiteurs en vue de la création d'une entreprise terroriste, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et apologie de terrorisme, l'avocat a estimé qu'à l'état actuel de la procédure, aucun fait ne justifie que l'affaire soit appelée «procès de l'imam Aliou Ndao et compagnie» au point que la photo du prévenu serve d'illustration aux medias.

Pour Me Moussa Sarr parmi les 29 personnes interrogées seuls quelques prévenus ont reconnu avoir connu l'imam Ndao. Et ces derniers, ne sont que les deux épouses de Makhtar Diokhané, Amy Sall et Coumba Niang, l'accusé Ibrahima Diallo, Saliou Ndiaye et Ibrahima Anne.

L'appellation du dossier au nom de l'imam Ndao n'est qu'une volonté de l'exécutif de trouver un guide spirituel à la bande à Makhtar Diokhané. Mieux, les autorités sénégalaises utilisent le prétexte pour signifier aux occidentaux leur combat contre le terrorisme, trouve l'avocat.

Makhtar Diokhané jugé comme étant le principal suspect des personnes jugées pour terrorisme ne peut en aucun cas mouiller l'Imam Ndao s'il a eu à fréquenter son daara dix ans auparavant. Pour Me Moussa Sarr, la non implication de l'imam Aliou Ndao dans le dossier n'est plus à démontrer car parmi les accusés, seul Saliou Ndiaye et Ibrahima Anne sont issus de la même région que lui. Les autres viennent notamment du nord du pays et de la région de Dakar.

Blanchissant son client, la robe noire a aussi estimé que nulle part dans le dossier il est prouvé que le daara et les champs de l'imam Aliou Ndao servent de centre d'endoctrinement des candidats au jihad comme souligné dans l'ordonnance de renvoi. Suffisant pour que l'avocat justifie la demande de la défense à faire comparaitre, le patron de la section de recherche de la gendarmerie nationale, le commandant Issa Diack et le chef de la division des investigations criminelles (Dic), le commissaire Ibrahima Diop. La comparution de ces deux enquêteurs est nécessaire aussi selon l'avocat car la quasi-totalité des accusés ont contesté les propos qui leur sont attribués dans les procès verbaux d'enquêtes préliminaires.

Pour Moussa Sarr, ce sont les forces de sécurité qui ont donné à l'Imam Aliou Ndao le surnom de l'imam Aly. Ils l'ont aussi appelé Imam Aliou Badara Ndao alors qu'il n'a que le seul nom d'Aliou Ndao. Lavant à grande eau son client, Moussa Sarr a aussi dit qu'imam Ndao n'a participé à aucune des réunions qui auraient été tenues entre autres au Lac Rose, à Richard Toll et à Rosso pour préparer le départ des Sénégalais dans les bastions rebelles. L'avocat demande ainsi donc au substitut du procureur Aly Ciré Ndiaye de plaider en faveur d'un acquittement de l'imam Ndao. Mieux, le représentant du parquet devra présenter des excuses publiques à son client à cause des nombreuses péripéties de la procédure. Moussa Sarr disant en outre que la chambre criminelle n'est pas une juridiction théologique trouve qu'il n'y a aucune preuve matérielle qui justifierait la culpabilité de son client.