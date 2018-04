Dans la foulée, le leader du mouvement Rassure a relevé : « nous avons déposé ce matin une autre demande d'autorisation de marche qui partira le vendredi prochain d'ici, du rond-point Rts jusqu'au rond-point de la poste Médina. L'autre vendredi encore, nous marcherons du rond-point de la Médina au ministère de la Justice jusqu'à ce que Macky Sall comprenne que nous n'accepterons pas qu'il s'amuse avec les institutions de la République et la plus grande d'entre-elles, la justice. Parce que si la justice qui est le dernier rempart saute, ça laisse la porte ouverte à n'importe quelle dérive et évidemment, cela ouvre la porte à n'importe quelle anarchie ».

De la Place de la Nation au rond-point Rts, les partisans de Youssouph Mbow regroupés derrière le Rassemblement pour la solidarité et l'unité dans la République (Rassure) ont déroulé une marche pacifique hier, vendredi 27 avril 2018, pour réclamer la libération des maires socialistes Khalifa Sall et Barthélémy Dias.

