Il en a été de même en novembre dernier, lorsque le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a invité les acteurs politiques et autres acteurs impliqués dans le processus électoral, à se retrouver autour d'une table pour discuter des problèmes liés à l'organisation des élections. Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés de Wattu, ainsi que la coalition Mankoo Taxawu Senegaal formée autour de Khalifa Sall, avaient tout bonnement refusé de répondre à l'appel du gouvernement, récusant ainsi la personne du ministre Aly Ngouille Ndiaye, responsable politique du parti présidentiel (Apr) à la tête de l'organisation des élections. Une démarche de l'opposition qui n'a pas freiné la dynamique du régime. En dépit de l'absence de l'opposition dite «significative» à ces concertations, la question du parrainage a été discutée, comme tant d'autres, puis soumise au chef de l'Etat, pour arbitrage. La suite, tout le monde la connait, notamment l'arbitrage en faveur des propositions de la majorité présidentielle. Mieux, jusque-là, le régime n'a pas confié l'organisation des prochaines joutes à une personnalité neutre.

En visite de travail au Sénégal, depuis le 25 avril, le président Cap verdien, Jorge Carlos Fonseca s'est résolu à s'adresser uniquement aux parlementaires de la majorité présidentielle, Bennoo Bokk Yaakaar. La cause, les députés du groupe parlementaire "Liberté et démocratie" ainsi que les non-inscrits ont tout bonnement refusé de prendre part à la séance plénière de l'Assemblée nationale convoquée le jeudi 26 avril dernier, pour écouter le message de l'hôte de Macky Sall. Une manière, selon les opposants au régime en place, de lancer un «signal fort» à l'opinion nationale et internationale sur «les graves atteintes aux libertés collectives et individuelles» qui prévalent au Sénégal.

Les parlementaires de l'opposition ainsi que les non-inscrits ont mis en exécution leur décision de boycotter le passage à l'hémicycle du président Cap verdien, Jorge Carlos Fonseca, le jeudi 26 avril dernier. Un boycott de plus qui vient rallonger le nombre de fois que l'opposition a refusé systématiquement de prendre part aux initiatives du régime de Macky Sall. Toutefois, force est de constater que, face à cette stratégie de la chaise vide, le pouvoir en place n'a jamais flanché et continue de dérouler librement ses projets.

