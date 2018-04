Sénégal: Avis trimestriels / Dérives médiatiques - Le CNRA liste les manquements

Dans son rapport trimestriel du 1er janvier au 31 mars, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), déplore le non respect des règles d'éthique et déontologique par les médias. L'exposition des femmes au viol et l'amplification des faits dans la revue de presse sont entre autres dysfonctionnements ressortis du document du Cnra parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 27 avril.

Dans son rapport trimestriel daté du 1er janvier au 31 mars, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra), a constaté des irrégularités dans le fonctionnement des medias. Il s'agit selon l'instance de régularisation du non-respect de la vie privée, de l'honneur et de l'intégrité de la personne humaine. Des propos laudatifs et politiques tenus lors de la couverture des combats de lutte et d'autres émissions culturelles ou sportives. Le Cnra a aussi décelé des manquements dans la pratique de la revue de presse. Certains médias en reprenant systématiquement des termes empruntés à la presse écrite, participent à l'amplification de propos et d'attitudes inappropriés selon le Cnra. Le caractère permanant de la publicité commerciale déguisée à travers des émissions télévisées et la diffusion sur de longues plages horaires d'émissions de voyance sont des manquements décelés par le Cnra.

La violation de l'obligation de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dans les contenus des programmes et celle de respect de l'honneur et de l'intégrité de la personne humaine proclamées par les articles 7 et 9 de la loi 2006-04 du 04 janvier 2006 portant création du Cnra est un dysfonctionnement constaté. Pour le Cnra, certaines émissions persistent et continuent à donner écho à des faits divers dans les matinales notamment dans certaines stations de radio.

Le non-respect du pluralisme politique et de l'équilibre dans le traitement de l'information et la diffusion de meeting politique sans prendre en considération les chartes d'éthique liées à l'expression de la diversité et l'égalité d'accès à l'antenne sont des déséquilibres constatés par le Cnra. La diffusion de propos dévalorisant portés sur la femme a été aussi retenue contre les medias.

Le Cnra informe qu'un plateau de télévision a servi de relais à un chroniqueur qui y a affirmé avec une grande énergie, pour justifier les cas de viols dont sont victimes les femmes, que ces dernières sont les responsables de leurs propres viols, à cause de leurs choix vestimentaires ou de leur forme physique.

Cette déclaration est selon le Cnra une violation des dispositions des articles 20 et 21 du cahier des charges relatifs, respectivement, à l'obligation de ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques et celle de veiller au respect de l'image, de la dignité, de l'honneur et de la réputation de la personne humaine. Face à tous ces manquements, le Cnra souhaite l'accès équitable des partis politiques, des syndicats et des organisations reconnues de la société civile aux médias audiovisuels ainsi que le respect par ceux-ci des diversités culturelles et linguistiques dans leur programmation. Mieux, trouve l'instance de régulation, les professionnels des médias doivent faire preuve de plus de rigueur et de vigilance dans la présentation des revues de presse, dans la conduite de débats en direct pour éviter notamment de porter atteinte aux institutions et à la dignité de la personne humaine.

Les médias doivent veiller aussi à ce que les émissions de «voyance» n'exploitent pas la crédulité des populations et qu'elles respectent strictement les dispositions relatives à l'obligation d'indication du coût des appels sur un serveur et des envois de Sms vers des numéros courts.