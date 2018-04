Le boycott des initiatives du pouvoir par l'opposition peut être analysé à deux niveaux. Il y a d'abord le rapport que le régime du président Sall a tendance à entretenir avec l'opposition qui est marqué par la confrontation brutale.

Lorsqu'on analyse les emprisonnements pour offense au chef de l'Etat par exemple, il y en a eu au moins quatre entre 2012 et 2016 : Me El Hadj Amadou Sall deux fois en 2012 et en 2016, Bara Gaye en 2013, Samuel Sarr en 2014 ; alors que sous le règne du président Abdou Diouf, en 19 ans, la commission de ce délit n'a été imputée qu'à Talla Sylla en 1998. Ensuite, il y a eu la traque des biens mal acquis, sélective et politisée à outrance contre l'opposition, le Parti démocratique sénégalais (Pds) notamment, avec de nombreuses violations des droits et libertés des mis en cause. En plus de cette répression de l'opposition, il y a les décisions récurrentes d'interdiction à manifester prises en violation flagrante de la Constitution, qui ont connu un point culminant avec la répression de la marche du 14 octobre 2016.

En plus et à cause de cette confrontation, il y a eu une rupture de confiance entre le pouvoir et l'opposition qui devraient se réunir autour d'un consensus par rapport aux règles de la compétition politique et par rapport aux institutions, notamment, à travers la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016. Sur toutes ces questions essentielles, le fossé se creuse entre pouvoir et opposition. La rétractation du président Sall quant à réduire son mandat après l'avoir affirmé une multitude de fois, au Sénégal et à l'étranger, en externalisant le coût politique sur la base d'un « avis-décision » du Conseil constitutionnel fragilise l'institution judiciaire et éloigne davantage les acteurs du jeu politique. La précipitation à organiser le référendum dans la division en a fait une occasion manquée, car c'était le moment crucial pour construire un consensus fort autour des institutions pour qu'elles ne soient plus créées et dissoutes en permanence selon les intérêts politiciens du président en fonction, pour construire son hégémonie.

Dans le même ordre d'idées, le boycott par l'opposition des initiatives du pouvoir s'explique également par l'organisation catastrophique des élections législatives du 30 juillet 2017, avec des ratés aussi graves que nombreux, qui ont fait reculer le pays de près de 20 ans, le ramenant aux élections locales chaotiques de 1996. C'est lors de ces fameuses législatives de juillet 2017 également que la curiosité juridique de « l'avis-décision » a permis de modifier une loi pourtant claire et précise comme de l'eau de roche, eu égard aux documents de vote. Ce qui constitue une violation flagrante de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs. Car c'est par exemple comme si le président de la République promulguait un projet de loi qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, ou si l'Assemblée nationale votait une loi pour modifier une décision de justice ! Cela est complétement surréaliste ! Dans ce contexte marqué par une rupture de confiance, le régime en place persiste dans sa logique de passage en force, au lieu de donner des gages de bonne volonté pour l'organisation transparente des élections, afin de renouer les fils du dialogue. C'est plutôt un refus catégorique qui est réitéré quant à nommer un ministre sans coloration partisane chargé d'organiser les élections, après avoir considéré que l'essentiel c'est qu'on a gagné, en félicitant le ministre de l'Intérieur chef d'orchestre des Législatives !

Son successeur rajoute à la tension et à la suspicion, en affirmant publiquement qu'il ne ménagera aucun effort pour faire gagner son candidat de Président au premier tour ! Non content de tout cela, on sert à l'opposition le parrainage qui vient rajouter de la complexité, voire de la confusion dans les règles de la compétition, sans discussion, en déployant massivement les forces de l'ordre pour réprimer les manifestations et arrêter les opposants, alors qu'à l'Assemblée nationale, la loi est votée sans débat ! Dans ces conditions, comment voulez-vous que l'opposition puisse adhérer aux initiatives du régime ? On ne peut pas construire une démocratie en écrasant par la force et la violence l'opposition. Même s'il y a eu deux alternances au Sénégal, il semble qu'il y a une remise en cause permanente et constante des acquis démocratiques par les régimes qui se succèdent !