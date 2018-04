Sénégal: Lutte contre le paludisme au Sénégal - L'anophèle femelle resiste encore, malgré les efforts

Le Sénégal va célébrer, ce samedi 28 avril, la journée internationale du paludisme à Dakar.

L'occasion sera saisie par les acteurs de la riposte, pour faire le plaidoyer sur d'autres moyens de financement pour la prise en charge de la maladie, mais aussi pour rendre hommage à des acteurs de la lutte dont le Président de la République, Macky Sall. En attendant cet événement, Sud Quotidien revisite les bonnes pratiques qui ont amené le Sénégal à être sur la bonne voie de la pré-élimination du paludisme. Dans presque toutes les zones du Sénégal, on constate que la prévalence a connu une baisse. Cependant, selon le Plan stratégique du programme national de lutte contre cette maladie pour l'année (2016-2020), le paludisme demeure endémique au Sénégal avec une forte prévalence en période d'octobre à novembre.

Comparé aux autres pays de la région sub-saharienne, le Sénégal est sur la bonne voie dans la lutte contre le paludisme. Il reste sur la phase de pré élimination. Selon le plan stratégique national (2016-2020) du Programme de lutte contre le paludisme (Pnlp), le Sénégal a connu une régression significative de plus de 50 % entre 2009 et 2015. En effet, la prévalence parasitaire est passée de 3 % à 1,2 % et la mortalité, toutes causes confondues, de 72 pour mille naissances vivantes à 33 pour mille naissances vivantes chez les moins de 5 ans entre 2009 et 2014. Cependant, le document fait remarquer que malgré les performances notées, « la maladie est toujours endémique au Sénégal et la transmission du paludisme demeure étroitement liée au rythme des pluies et s'effectue en général au cours de la saison pluvieuse et au début de la saison sèche». Et de renseigner aussi que le taux enregistré de cas de paludisme sur l'étendue du territoire national reste très élevé dans les périodes d'octobre et novembre. «En général, les pluies commencent en juin et juillet, plus tôt dans le Sud que dans le Nord, et elles se poursuivent jusqu'en octobre. Le pic de transmission demeure les mois durant lesquels la majorité des cas sont diagnostiqués, se trouve en octobre et en novembre », relève le document. D'après la même source, pour l'année 2017 près de 349.000 cas de paludisme ont été confirmés sur près de 396.000 cas notifiés sur une population de plus de 15millions d'habitants.

Les stratégies de lutte contre le paludisme au niveau communautaire

Dans la lutte contre le paludisme, l'utilisation des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (Milda) reste au centre de la prévention du paludisme. Sa promotion se fait à tous les niveaux. Et contrairement aux années précédentes, le taux d'utilisation a fortement évolué. Selon le Pnlp, « l'objectif est d'arriver à sensibiliser toutes les familles afin qu'elles puissent utiliser les moustiquaires tous les jours, toutes les nuits, durant toute l'année ». Une stratégie qui pourrait permettre d'éradiquer la maladie au Sénégal.

Une autre avancée dans la lutte qui a permis d'obtenir des résultats tangigles est la mise en place des dispensateurs de soins à domicile appelé (Ds dom), ainsi que des dispensateurs de soins dans les daaras (Ds daaras). Ces derniers très présents au niveau communautaire, travaillent à poser le diagnostic chez les cas suspects de paludisme, à donner les premiers soins avant de les conduire dans les postes ou autres structures de santé les plus proches pour une meilleure prise en charge.

Pour rappel, les Ds Dom et Ds Daara ne font pas partie du corps médical, à l'image des «badiènes Ngox», ils travaillent à véhiculer les messages afin qu'ils arrivent au Sénégalais le plus reculé du pays. Dans cette lutte contre la maladie, il faut relever la prise en charge des femmes en état de grossesse. Le traitement préventif intermittent (Tpi) du paludisme avec l'administration des deux doses durant la grossesse a permis de réduire le cas de paludisme et de décès lors de l'accouchement. Il faut aussi noter selon le Pnlp que le Sénégal dispose d'un système de santé décentralisé. Au-delà du niveau national, toutes les activités liées au paludisme sont gérées par les médecins des régions et des districts, ainsi que par les travailleurs de la santé œuvrant dans les structures dédiées. Ce 28 avril, au Grand Théâtre de Dakar, les champions de la lutte contre le paludisme seront célébrés. A leur tête, on trouve le président de la République qui sera honoré pour les efforts fournis dans la lutte contre la maladie tant dans le domaine de la recherche que celui de la maitrise de la maladie.