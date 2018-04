Le ministère de l'Elevage et des Productions animales a introduit dans la région de Fatick une nouvelle… Plus »

Cette nouvelle journée d'action des élèves s'est soldée par des affrontements avec les forces de l'ordre. Après avoir délogé leurs camarades des différents ordres d'enseignement jusque dans les écoles privées, les élèves ont érigé des barricades et brûlé des pneus sur les différents axes routiers de la ville de Sédhiou. Motif invoqué, le retour sans condition dans les classes des professeurs en grève depuis plusieurs mois. Jets de pierre contre grenades lacrymogènes et des colonnes de fumées à la clef, l'atmosphère était délétère ce vendredi dans la capitale du Pakao. Un groupe d'élèves s'était même rendu à l'Inspection d'académie et avait commencé les jets de pierres sur les locaux de l'institution qu'ils voulaient saccager. Les occupants n'ont dû doivent leur salut qu'à la descente prompte des gendarmes qui ont éloigné les élèves des lieux.

