Madagascar: Résolution de la crise préélectorale à Madagascar - Abdoulaye Bathily, nommé envoyé spécial de l'ONU

Le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres a décidé d'envoyer son Conseiller spécial, Abdoulaye Bathily, à Madagascar.

Face à la crise préélectorale qui sévit dans le pays, le patron des Nations-Unies s'investit à la promotion du dialogue politique dans ce pays miné depuis le début de la semaine, par une contestation massive de l'opposition malgache contre l'adoption d'une nouvelle loi électorale qui favoriserait le régime actuel, à sept mois des élections générales au pays.

António Guterres qui a décidé de jouer les bons offices entre acteurs politiques malgaches a mandaté l'ancien patron de la Ligue démocratique (Ld) pour pacifier les rapports entre le pouvoir et son opposition. Chemin faisant, le Secrétaire général des Nations -unies appelle toutes les parties prenantes à apporter leur soutien et à coopérer avec son Conseiller spécial dans l'exercice de ses fonctions. Abdoulaye Bathily travaillera dans cette tâche en étroite collaboration avec l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe.

Pour rappel, les dernières manifestations à Madagascar ont dégénéré et un bilan provisoire, de source hospitalière, faisait état de deux morts et seize blessés du côté des manifestants. Les membres de l'opposition parlent, eux, de cinq morts et accusent le gouvernement d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants.