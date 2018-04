Le combat qui oppose ce dimanche 29 avril 2018 au stade Léopold Sedar Senghor, Gouy Gui de l'école de lutte Mor Fadam à Siteu de l'écurie Lansar fera encore courir les amateurs de lutte. L'affiche concoctée par le promoteur Pape Abdou Fall, aura des allures de derby de la banlieue. Mais, elle a surtout valeur de défi dans la carrière des deux lutteurs qui auront un besoin impérieux de se relancer après leur dernière sortie soldée par une défaite.

Au sortir de la méga affiche Gris Bordeaux-Balla Gaye 2, le stade Léopold Senghor renoue ce dimanche 29 avril, avec l'ambiance des grands jours avec le combat Gouy Gui- Siteu organisé par le promoteur Pape Abdou Fall. Une affiche très attendue par le monde de la lutte et par tous les amoureux de sensation forte. Les deux protagonistes ont en effet de quoi faire montrer l'adrénaline dans le temple du foot et chez les aficionados s'ils mettent avant leur talent de grand animateur que toute l'arène leur reconnait.

Pour le combat proprement dit, les enjeux seront sans conteste de taille pour les deux lutteurs en quête de relance. Après deux défaites consécutives face à Ama Baldé lors du tournoi TNT en 2016 et surtout face à Boy Niang 2 lors de la saison écoulée, Gouy Gui n'a pas cette fois droit à l'erreur. Et un nouveau revers ferait presque désordre dans une carrière idéalement entamée avec une succession d'éclatante victoire. Qui ne se souvient pas de ses « diats » (incantations) avant combat et cette technique d'enfourchement et de « simpi » qui était marque de fabrique, qui lui permettait de soulever ses adversaires avant de les rabattre au sol ?

Cette technique semble ne plus être particularité du poulain de Mor Fadam. D'aucuns ont vu depuis quelques saisons, un Gouy Gui plutôt apathique, un lutteur au visage boursoufflé, peu endurant et qui en a perdu de son superbe. Le Baobab de Thiénaba qui compte 21 combats pour 15 victoires et 6 défaites, n'est pas pour autant moins outillé. Au vu de la forme qu'il affiche, on voit sa détermination à donner un autre élan à sa carrière en relevant le défi de son adversaire Siteu. Mais il aura en face un adversaire de taille, sans complexe et très confiant.

Sèchement battu lors de sa dernière sortie face à Sa Thiès, le lutteur de Diamaguéne entend, ce dimanche, effacer cette cinglante défaite et ravir ses innombrables supporters qui déferlent sur les stades à chacune de ses sorties. Sa technique de placage, sa grande taille et son mentale ne seront pas de trop face à un Gouy Gui plus expérimenté. Epingler le Baobab, sera, en à pas douter, le seul moyen pour Siteu de booster sa carrière riche de 11 victoires et 3 défaites en 14. De quoi forcer le respect dans le cercle des espoirs.