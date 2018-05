La « coladera », dans « No be fala », la riante « Cola sanjon de Romaria », un rythme de fêtes de la Saint-Jean, ou encore le « batuque », « le rythme des femmes, fait de percussions ».

Tout au long de sa prestation, et dans la voix de Lura, elle n'a servi que de la gaieté. Lura est décidément un enchantement. Tellement elle a su porter très haut les rythmes populaires du Cap-Vert. Et cela, à travers tous les genres musicaux capverdiens qu'elle a embrassés avant de leur imprimer sa touche personnelle.

Pour le 3ème et dernier acte qui constitue l'apothéose du Festival Abidjan Jazz By Bicici, les personnes en charge de la programmation ont vu juste. Et pour preuve. Lorsqu' à 21h30 mn Laura monte sur scène, il n'y avait plus de place assise dans la salle de spectacle de l'Institut français d'Abidjan-Plateau.

