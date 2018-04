Sénégal: Formation des journalistes sur "Medias, sécurité et cohésion sociale", mercredi à Mbour

Il s'agit de donner aux journalistes et reporters "les pré-requis de la notion de terrorisme, les exigences du traitement de l'information liée à l'extrémisme violent, ainsi que les outils de renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans une sous-région en pleine mutation géopolitique", conclut le texte.

Cette formation initiée en partenariat avec la Fondation Konrad Adenaeur "sera une occasion pour échanger sur les enjeux sécuritaires du Sahel et le traitement de l'information sur les questions de paix et de sécurité afin de contribuer à une meilleure cohésion sociale dans notre pays", précise la source.

Mbour — "Timbuktu Institute" organise, mercredi, à Mbour (ouest), une session de formation au profit des professionnels de la presse et des radios communautaires sur le thème : "Médias, sécurité et cohésion sociale : entre libertés, déontologie et responsabilité", annonce un communiqué reçu à l'APS.

