Burkina Faso: Kundé 2018 - Nominée cinq fois, Hawa Boussim rafle quatre trophées

La cérémonie de récompense des artistes-musiciens du Burkina Faso et de la diaspora a rendu son verdict, le vendredi 27 avril 2018 au palais des Sports de Ouaga 2000. Hawa Boussim a remporté quatre trophées dont celui en or.

Kundé d'or, Kundé du meilleur artiste féminin, Kundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle et Kundé du meilleur clip vidéo. Ce sont les quatre trophées remportés par Hawa Boussim. Elle succède à Imilo Lechanceux.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu, le vendredi 27 avril 2018 au palais des Sports de Ouaga 2000, sous le parrainage de l'épouse du chef de l'Etat, Sika Kaboré. Hawa Boussim a empoché ainsi une enveloppe de 1,5 million de F CFA (comité d'organisation), un billet d'avion (Air France), un billet d'avion de 1re classe (Air Burkina), un portable Samsung S9 plus un an de connexion Orange, un séjour à l'hôtel Laïco, 100 000 F CFA du BBDA et 100 000 F CFA du MBDHP. Son challenger, Habibou Sawadogo, a décroché le Kundé du public avec 63,28% des votes.

Elle a reçu un portable Samsung S9 plus un an de connexion Orange. La lauréate a manifesté sa joie et a dédié ces quatre trophées à ses fans. « Ma joie est partagée avec mes fans, en ce sens c'est grâce à eux que j'ai raflé ces titres», a fait savoir Hawa Boussim.

Elle n'a pas caché son secret. « Je mets l'accent sur les maux de la société, à travers mes titres, tels que « Mobidoré » qui dénonce l'ingratitude des hommes vis-à-vis des femmes, « Korégoré » qui fustige le gaspillage alimentaire, « Koré » qui évoque la sauvegarde de nos cultures traditionnelles et « Bangou» qui rejette la pratique de l'excision », a expliqué Hawa Boussim.

A son tour, la marraine de la cérémonie, Sika Kaboré, a félicité les membres du jury et la lauréate. « Je suis satisfaite des résultats, en ce sens que le jury a tranché de façon professionnelle. C'est la meilleure qui a gagné », a-t-elle souligné.

Du côté des organisateurs, c'est une joie totale. Pour le commissaire général des Kundé, Salfo Soré dit Jah Press, les engagements ont été tenus, car toutes les activités prévues ont été respectées, notamment les prestations d'artistes invités, la parade de sapeurs africains avec le Congolais Norbat de Paris, les Ivoiriens et la famille Macoco, la remise des trophées et des lots offerts par les partenaires.

Le jury compte pour 75%

Toutefois, il a reconnu quelques difficultés qui ont émaillé la cérémonie, à savoir la climatisation. De ce fait, il a rassuré les convives que le tir sera rectifié pour les éditions futures.

En ce qui concerne la décision du jury, Jah Press a signalé que la décision du jury compte pour 75% contre 25% pour le public. « Le vote du public n'est pas très fiable car, quelqu'un peut voter de façon illimitée. Mais, le jury a des critères sur la base desquels il travaille.

Lorsque le Kundé du public coïncide avec celui du jury, on est le meilleur du monde, mais dans le cas contraire, c'est le jury qui a le dernier mot, étant donné qu'il est souverain. Et nous sommes solidaires du jury », a expliqué le patron des Kundé.

A écouter les participants, certains ont manifesté leurs insatisfactions. « C'était bien mais seulement qu'il faisait très chaud. Je pense que le dîner n'a pas été à la hauteur des attentes, car nous mangeons chaque jour du riz.

C'était mieux de faire quelque chose de spécial parce que 50 000 F CFA ce n'est pas donné à tout le monde. Ils doivent améliorer les années à venir », a déclaré Awa Ouattara, à sa sortie de la cérémonie.

Au-delà des remises de trophées, la 18e édition des Kundé a été aussi marquée par des prestations musicales et de parade des professionnels de la sape.

Ainsi, des artistes-musiciens tels que Hiro (RDC), Frost (RCI) et Nel Oliver (Bénin) ont fait vibrer le palais des Sports de Ouaga 2000 entrainant ainsi le public dans la danse, en particulier la première Dame.

Quant au défilé de mode, il a permis à certains stylistes burkinabè de montrer leur savoir-faire. Des trophées d'hommage et d'honneur ont été décernés à certains artistes-musiciens.

Ainsi, Joseph Salambéré dit Salambo, Hama Handi Diallo et Kossi K. Denis ont reçu des trophées d'hommage. Pour ce qui concerne les trophées d'honneur, Biri, Nel Oliver (Bénin), Frost (RCI) et Magic System ont été aussi distingués.