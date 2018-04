Sénégal: Fatick - Introduction du port de puce électronique pour l'identification des chevaux

"Avant le recours à cette nouvelle technologie, les agents utilisaient des carnets signalétiques et sanitaires qui servaient à identifier l'animal et les traitements subis dont les vaccinations, les prophylaxies, l'insémination" a dit M. Sylla, soulignant que "la nouveauté actuelle, c'est la puce électronique".

"Au delà des chevaux, a-t-il fait noter, le vol de bétails touche tout le secteur de l'Elevage et suscite beaucoup d'interrogations au ministère de l'Elevage et chez les acteurs du secteur".

"Cette technologie basée sur le port de puces électroniques numérotées par chaque cheval a été testée avec succès à Thiès, à Louga, à Kaffrine et à Diourbel", a expliqué un agent technique de la direction du développement des équidés au ministère de l'Elevage et des Productions animales, Mamadou Sylla.

