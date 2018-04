Burkina Faso: FPR/Aristide Ouédraogo - « Nous ne sommes pas venus faire de la figuration »

Alors, comme le disent les Anglais, « wait and see ».

Comme toute autre personne, s'il en manifestait le besoin et qu'au regard de son parcours nous pensons qu'il peut être un plus dans notre parti, nous pourrions lui accorder notre confiance».

L'annonce de la création de ce parti a fait couler beaucoup d'encre et de salive. La raison en serait toute simple. Beaucoup ont en effet estimé qu'il ne s'agissait ni plus ni moins que d'une trouvaille du député Tahirou Barry.

Trois couleurs (rouge, jaune et vert) le composent, et l'on y voit un jeune sur un tracteur sous un soleil éclatant. En somme, les animateurs du parti se veulent de jeunes loups aux dents longues. «Nous ne sommes pas venus faire de la figuration.

Toujours est-il que le logo du nouveau regroupement en dit long sur ses ambitions, ce parti ayant été créé par «des jeunes indignés et déterminés, patriotes et responsables, qui seront vecteurs de forces de changement radical».

C'est visiblement ce tableau... noir de la situation nationale dépeint par Aristide Ouédraogo qui les a poussés, lui et ses camarades, lesquels proviennent pour la plupart de la société civile et de partis politiques (PAREN, ADF-RDA... ), à créer le FPR (Front patriotique pour le Renouveau), reconnu par l'Administration territoriale le 12 mars 2018.

