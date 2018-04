Burkina Faso: Nouveau parti politique « Notre cause commune » - Ni de la majorité ni de l'opposition...

Sa couleur verte traduit la fertilité du sol burkinabè. La jeunesse est représentée par le bourgeon, et l'étoile jaune et le fond blanc caractérisent une destination de paix qu'est le Burkina Faso.

NCC a pour devise « Paix-Travail-Développement » et un logo qui se compose d'une feuille verte avec son bourgeon et une étoile jaune, le tout sur un fond blanc.

Il se réclame centriste progressiste avec une ligne politique appelée «pragmatisme progressiste», qui rompt, selon Jean Claude Kaboré, avec les schémas actuels de pensée et le mimétisme servile. Le pragmatisme progressiste, c'est faire des femmes et des jeunes du Burkina de grands atouts pour le développement humain durable, de réalisation d'un meilleur vivre-ensemble.

«C'est dans le but d'offrir une alternative nouvelle au Burkina Faso pour son développement. Nous voulons fonder une société burkinabè réconciliée, sur la base de nos valeurs culturelles et traditionnelles ; un Burkina Faso nouveau, démocratiquement épanoui», explique Jean Claude Kaboré.

Estimant que la priorité n'est pas accordée aux préoccupations essentielles du peuple dans les schémas politiques en vogue, que les priorités sont mal hiérarchisées, car ils positionnent souvent celles sensationnelles au-dessus des priorités existentielles, que la gouvernance d'un pays ne saurait être vue à travers le prisme de la conservation du pouvoir d'Etat, Jean Claude et ses camarades, en vue de frayer une nouvelle voie, ont créé le parti centriste progressiste dénommé Notre cause commune (NCC).

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.