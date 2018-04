Burkina Faso: 2e congrès du NTD - Engagement pour la réélection de Roch Kaboré en 2020

Ce salon, parrainé par le Pr Talardidia Thiombiano, selon ses organisateurs, vise à célébrer et magnifier les projets et pratiques de développement du Burkina Faso.

Nous sommes prêts pour le combat, pour les élections », a déclaré Vincent Dabilgou. Il a affirmé que le Plan national de développement économique et social (PNDES) est une vision qui met le Burkina Faso dans une posture de développement structurel et non d'une réduction simple de la pauvreté. S'adressant à ses militants, il les a invités à viser la lune.

Quelle stratégie en matière d'organisation et de mobilisation ? », le parti a décidé de soutenir la candidature du chef de l'Etat pour un nouveau mandat à l'élection présidentielle de 2020. Vincent Dabilgou, au terme du congrès, a été reconduit à la tête du parti et du nouveau bureau politique national fort de 77 membres pour une durée de trois ans.

Le Nouveau temps pour la démocratie a tenu, les 27 et 28 avril 2018 à Ouagadougou, son deuxième congrès ordinaire sur le thème: « Ancrage du NTD dans les communes. Quelle stratégie en matière d'organisation et de mobilisation ? ». Au terme du congrès, Vincent Dabilgou a été reconduit à la tête du parti.

