Burkina Faso: Agriculture - 11 véhicules et 232 motos pour apporter les technologies aux producteurs

Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouédraogo a remis, le vendredi 27 avril 2018 à Ouagadougou, 11 véhicules et 232 motos aux structures déconcentrées de son département ainsi que des équipements agricoles à des organisations paysannes. Le coût du matériel distribué est estimé à un milliard 127 millions de F CFA.

Le Plan national de développement économique et social (PNDES) compte moderniser l'agriculture pour en faire le pilier de la croissance durable du Burkina Faso. Pour ce faire, l'adoption de technologies et de bonnes pratiques culturales s'avère indispensable.

C'est pourquoi, le Ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques (MAAH) a décidé d'équiper son personnel d'appui-conseil qui ne «disposent pas de moyens conséquents» pour prodiguer les enseignements nécessaires aux producteurs.

Ainsi, le vendredi 27 avril 2018 à Ouagadougou, le premier responsable du MAAH, Jacob Ouédraogo a remis 11 véhicules tout-terrain et 232 motocyclettes aux structures démontrées de son département au profit des agents d'appui-conseil. «Ces équipements de 611 388 000 de F CFA seront complétés cette année par 445 motocyclettes en cours d'acquisition», a confié le ministre.

En plus, il a annoncé que l'appui financier de 30 000 F CFA qui était accordé mensuellement pendant 6 mois aux agents d'appui-conseil sera octroyé tous les mois à compter du 1er janvier 2018.

Séance tenante, il a remis un chèque de 177 240 000 de F CFA couvrant les quatre premiers mois de l'année à leurs responsables. Par ailleurs, les techniciens qui se sont distingués dans le concours : «Meilleurs agents bas-fond» du Projet riz pluvial (PRP) ont reçu des chèques et des motos.

Les producteurs ont aussi eu des «cadeaux». Ils ont bénéficié de 105 motoculteurs, 50 batteuses de riz, 20 despatheuses-égreneuses de maïs, trois épierreuses et deux broyeurs de 436 millions de F CFA.

Ce matériel est destiné aux Coopératives de l'utilisation de matériel agricole (CUMA) et les Unités de mécanisation agricole (UMA). Les Groupements d'intérêt économique (GIE) des régions des Cascades, de l'Est et du Centre-Ouest n'ont pas été en reste.

90 000 litres de pesticides pour anéantir les chenilles légionnaires

Comme promis, le 15 juillet 2017 à Banfora, lors de la remise officielle des infrastructures réalisées dans le cadre du programme magasins UEMOA, Jacob Ouédraogo, leur a remis 240 tables, 390 chaises, 9 fauteuils et 6 bureaux.

Selon lui, tous les appuis matériels et financiers octroyés aux agents de son département visent à leur permettre d'accompagner efficacement les braves producteurs sur le terrain afin d'atteindre la sécurité alimentaire.

Cet objectif sera atteint, foi du directeur régional du Nord de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Adama Goro. «De mémoire de technicien, c'est la première fois que je vois un appui aussi consistant en même temps.

Cela permettra aux producteurs de bénéficier de tous les éléments que nous devons leur apporter pour qu'ils puissent améliorer leur productivité et relever leur niveau de vie», s'est-il réjoui.

Embouchant la même trompette, le représentant de la Chambre nationale d'agriculture, Eric Zougmoré a également soutenu que les équipements reçus permettront de booster la production agricole au Burkina Faso.

Pour l'atteinte du résultat escompté dès la campagne agricole 2018-2019, le ministre Jacob Ouédraogo a dévoilé que le gouvernement mettra à la disposition des producteurs à prix subventionnés, 7 000 tonnes de semences de variétés améliorées toutes spéculations confondues, 1 150 000 boutures de patate et de manioc, 15 241 tonnes d'engrais minéraux en plus des 16 000 tonnes disponibles dans les régions depuis fin 2017, 26 993 unités de matériels agricoles à traction animale, 10 500 animaux de trait, etc.

« Le coût global de ces équipements entièrement financés par le budget de l'Etat est de 16 milliards 603 millions 46 milles 500 F CFA », a-t-il déclaré.

En outre, il a révélé que pour faire face aux éventuels fléaux aviaires et ou acridiens particulièrement contre les chenilles légionnaires, le gouvernement a mobilisé 1 303 appareils pulvérisateurs, 6 500 appareils de traitement pour les brigades phytosanitaires et plus de 90 000 litres de pesticides.