Burkina Faso: FPR - Un nouveau parti dans l'arène politique

Les responsables du Front patriotique pour le renouveau (FPR) ont animé, le samedi 28 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer la création de leur parti.

Un nouveau parti est entré dans la sphère politique, le Front patriotique pour le renouveau (PFR). Il a été officiellement reconnu par l'Etat burkinabè à travers son récépissé du 12 mars 2018.Ce parti a été présenté aux journalistes, le samedi 28 avril 2018 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

La vision et le combat du parti, selon son président, Aristide Ouédraogo, est la construction de l'avenir de la jeunesse en quête d'emplois, la valorisation des médias et la liberté de la presse, le refus de la fatalité, de l'injustice sociale, la valorisation de la culture burkinabè et la promotion de ses valeurs, la promotion du patriotisme et de l'intégrité, etc.

Pour M. Ouédraogo, principal conférencier, conscient que tous les grands changements au monde ont été possibles grâce au sursaut d'une jeunesse débout, patriote, responsable et convaincue qu'aucune victoire n'est envisageable sans un véritable rassemblement des volontés des jeunes.

Quelle est l'appartenance politique du parti? Pour les conférenciers, leur idéologie est le pragmatisme. « Nous pensons à l'Afrique qui a été depuis longtemps colonisée par les Blancs et qui cherche aujourd'hui à s'en sortir. Nous devons nous donner la main pour faire avancer notre continent et non parler de gauche ou de droite.

Cette manière de voir les choses n'est pas adaptée à notre contexte », a dit le président du parti. Qu'est-ce que le parti peut apporter de nouveau au Burkina Faso? En réponse à cette question, les conférenciers ont indiqué que le Burkina Faso est "malade” et a besoin d'un changement radical.

Sur la question alimentaire par exemple, le président du FPR a fait savoir qu'il faut un nouveau départ. Pour ce faire, l'agriculture doit être, pour lui, une priorité fondamentale. Le FPR est-il porté par le député Tahirou Barry comme certains le pensent ?

Le conférencier Ouédraogo a fait savoir que la création de ce parti a été suscitée par un ensemble de jeunes venus d'horizons divers.

« A ce jour, le député Barry n'a fait aucun acte d'adhésion au parti », a-t-il clarifié. Il a invité ceux qui rêvent de renouveau à rejoindre le parti pour relever les grands défis du changement. Mais pour l'instant, il a annoncé que le FPR se prépare pour affronter les prochaines échéances électorales.