Algérie: Hadjar - Réception de l'ensemble des rapports d'évaluation interne des universités en juin

Affirmant en fin que le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pas été affecté par "la politique de rationalisation des dépenses publiques en dépit de l'ampleur de la crise économique", M. Hadjar a annoncé "des projets à réaliser les mois et les années à venir ainsi que le recrutement de 3000 enseignants universitaires au titre de la prochaine année universitaire".

La deuxième phase, a expliqué le ministre, a été "une évaluation externe faite par des professeurs algériens enseignant dans des universités de renommée mondiale, qui ont remis, la semaine dernière, un rapport sur la situation des universités où ils se sont rendus", ajoutant que ce rapport "a été élaboré dans une discrétion totale pour éviter toute interférence et permettre que ce travail se déroule dans un cadre académique et scientifique".

Soulignant que la première phase consiste en "une évaluation interne par la commission de la qualité, représentée par une cellule au niveau de chaque établissement d'enseignement supérieur", le ministre a indiqué que "le travail de cette commission qui a duré plusieurs années touche à sa fin et chaque président d'université sera informé des dysfonctionnements et des lacunes dans le but d'améliorer la performance".

