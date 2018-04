Algérie: Mohammed El Haddad appelle à l'élaboration d'une encyclopédie de l'Histoire algéro-tunisienne

ALGER - L'écrivain et historien tunisien, Mohamed El Haddad a appelé, samedi à Alger à l'élaboration d'une encyclopédie algéro-tunisienne de données historiques et culturelles des deux pays en vue de documenter la profondeur de ces liens et consigner les nombreuses découvertes attestant de cette relation séculaire.

Lors une conférence animée à la Bibliothèque nationale d'El-Hamma dans le cadre des Journées culturelles tunisiennes en Algérie, intitulée "la profondeur des liens historiques entre la Tunisie et l'Algérie", Mohammed El Haddad a passé en revue l'histoire de ces relations et les liens solides entre les deux peuples soulignant les migrations scientifiques entre les deux pays, notamment d'étudiants Algériens vers la Tunisie et Tunisiens vers l'Algérie pour des études auprès d'érudits et de grands savants.

Evoquant l'Histoire ancienne, le conférencier a rappelé l'interaction entre les deux pays à travers les séjours de savants et chercheurs dans un pays ou dans l'autre à l'instar d'Ibn Kheldoune et Saint Augustin.

Par ailleurs, l'historien a mis en exergue les relations de parenté et d'alliance entre les deux peuples et les déplacements des familles pour s'établir en Algérie ou en Tunisie.

Revenant au présent, M. El Haddad a souligné la cohésion et l'entraide entre les deux pays durant la période coloniale, saluant la position de l'Algérie envers la Tunisie dans la conjoncture difficile qu'elle a traversé ainsi que l'élan de solidarité des Algériens pour sauver le tourisme tunisien menacé par le terrorisme.

Le conférencier a mis en avant également le rôle de la culture dans la consolidation des relations de fraternité entre les deux pays, soulignant l'importance d'écrire l'Histoire commune dans toutes ses étapes car elle constitue, a-t-il dit, "une force commune" en cette conjoncture difficile pour faire face aux défis, notamment la mondialisation. Il a plaidé, dans ce sens, pour une coopération dans le domaine du développement de la recherche scientifique et l'intensification des manifestations culturelles pour mettre en exergue les facteurs communs, développer la recherche et écrire l'Histoire.

S'exprimant au terme de cette conférence, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi et son homologue tunisien, Mohamed Zin El-Abidine ont valorisé l'idée d'une encyclopédie de l'Histoire commune des deux pays.

Saluant cette initiative, M. Mihoubi a affirmé "nous allons lui assurer un environnement scientifique et académique avec la participation du ministère de l'Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, soulignant l'importance de ce genre de projet qui permettra, a-t-il dit, de faire connaitre, aux générations montantes, cette culture, Histoire commune et les symboles et personnalités nationales".

Chercheur et spécialiste en Islam et Histoire des religions, Mohamed El Haddad a obtenu son doctorat à la Sorbonne (Paris) et auteurs de plusieurs ouvrages.