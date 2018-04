Algérie: Tlemcen - "Objectif patrimoine", une exposition photos de Moulay Ahmed Ougouti

Sa carrière très riche, il l'a forgée lors de l'événement "Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011", où il était très sollicité devant les nombreuses activités de cette importante manifestation. D'ailleurs, c'est à cette occasion, que l'une de ses photos lui a permis de remporter le 20ème prix, sur 200, du grand concours international organisé par l'agence photoviews.net, a-t-il rappelé, faisant savoir qu'il s'agit d'une prise de nuit et sans flash, en pose longue, du Palais royal de la citadelle historique et culturelle du Mechouar de Tlemcen.

Les activités de fantasia lors de la célébration de fêtes traditionnelles locales, le four banal qui a fait légion à Tlemcen n'ont pas échappé à Moulay qui ne circule jamais sans son appareil photo et son sac à dos, toujours prêt à cibler un objectif ou un détail, tout en discutant avec ses amis et fervents admirateurs.

