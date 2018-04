Algérie: Sidi Bel-Abbès - Les Crabes créent une ambiance festive à l'approche de la finale de la coupe d'Algérie

Sidi Bel-Abbes — A l'approche de la finale de la Coupe d'Algérie de football, prévue mardi prochain au stade "5 juillet" contre la JS Kabylie, les "Crabes" (Fans de l'USM Bel-Abbes) créent une ambiance festive dans la capitale de la Mekerra.

La fièvre de dame coupe s'est emparée de l'ensemble de la population de la ville, notamment après le précieux succès (2/1) réalisé par les camarades de Zouari, vendredi au stade "Omar Hamadi" face au MC Alger pour le compte de la 28e journée de ligue 1 Mobilis. Une victoire synonyme de maintien parmi l'élite.

Après l'euphorie, la place est à l'optimisme et à l'attente d'une deuxième consécration en Dame coupe. Les "Crabes" ne jurent que par un deuxième sacre mardi face à un même adversaire qu'en 1991, en l'occurrence la JS Kabylie.

L'effervescence est à son comble dans les artères de Sidi Bel-Abbès pavoisées aux couleurs Rouge et Vert. En outre, les fanions, maillots, écharpes, banderoles symbolisant l'USMBA se vendent comme des petits pains.

Mieux encore, de longs cortèges de voitures, où des supporters arborent avec fierté des banderoles de ce prestigieux club créé en 1933, sillonnent la ville à longueur de journée et jusqu'à une heure tardive.

La victoire face au MCA est venu au bon moment (entraîneur)

Le coach Cherif El Ouazzani estime la victoire face au MCA "salvatrice", déclarant "Sincèrement on avait peur de cette rencontre, surtout programmée 3 jours de la finale, car on cherchait à garder notre concentration sur le match de mardi. Fort heureusement, on a bien su négocier cette rencontre qui nous a permis d'assurer notre maintien et de pouvoir aborder la finale dans de meilleurs conditions. On va tout faire pour décrocher ce titre et faire plaisir à nos supporters".

Pour sa part, le président du club, Mourad Benayad a indiqué que l'équipe est restée dans la capitale pour préparer au mieux la finale.

"Dieu merci, nous avons assuré notre maintien, malgré tous les aléas nous avons prouvé que nous avons une bonne équipe, même si notre parcours en championnat où nous a perdu 16 points en plus des 6 défalqués par la Fifa nous privant de jouer les premiers rôles".

"Il nous reste cette finale de coupe et nous allons tout faire pour la décrocher afin de terminer la saison sur une bonne note et rééditer l'exploit de 1991", a-t-il ajouté.

De son côté, le joueur Hamza Belahouel a estimé que la dernière victoire en championnat a libéré le groupe de la pression de la relégation, "Ce sont trois précieux points qui nous permettent d'assurer le maintien parmi l'élite et de jouer la finale de la coupe avec plus de décontraction", a-t-il déclaré, appelant les supporters de les soutenir avec ferveur mardi pour décocher le sacre.

25000 billets pour les supporters

Les responsables de l'organisation de Dame coupe, en visite cette semaine à Sidi-Bel-Abbès pour présenter le trophée au stade "24 février", ont remis 25.000 billets aux dirigeants de l'USMBA. Un nombre jugé insuffisant, de l'avis des supporters qui comptent se déplacer nombreux mardi au stade du 5 juillet.

D'autre part, la direction de la SNTF a aménagé un train spécial aller-retour vers Alger pour les supporters qui veulent faire le déplacement. Mille billets ont été mis en vente, a révélé un responsable de l'entreprise ferroviaire à l'APS.

Le train devra, selon Foued Benyagoub, partir dans la nuit du 1 mai de la gare de Sidi Bel-Abbès tandis que le retour est prévu juste après la rencontre, a-t-il fait savoir, indiquant que le prix du voyage a été fixé à 800 au lieu de 1900 DA habituel afin de permettre aux supporters de voyager dans de bonnes conditions.

Rééditer l'exploit de 1991

Les Crabes espèrent voir de nouveau le trophée à Sidi Bel-Abbès comme en 1991, a indiqué Mohamed El Abbasi, un mordu du club qui a vécu la première consécration. "Personne nous voyait vainqueur en 1991, mais nos joueurs ont prouvé qu'ils avaient des ressources et ont gagné 2/0. Sincèrement, nous avons aujourd'hui une bonne équipe et surtout les moyens de rééditer l'exploit afin de permettre à nos supporters de vivre la joie de la coupe comme nous il y'a 27 ans de cela".