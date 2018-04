Algérie: Tiaret - Salon national des ARTs plastiques

"Abdelhak Chaouche fut un artiste plasticien en contact avec la société. Les questions nationales, historiques et humaines et les mouvements d'autodétermination se reflètent dans ses sculptures et ses tableaux", a précisé l'historien Omar Belkhodja.

Abdelhak Chaouche est décédé en 1994 à l'âge de 34 ans, laissant des œuvres en peinture et sculpture. Il encadra les étudiants du théâtre communal "Hassan El Hassani" de Tiaret et organisa des expositions artistiques dans des cafés de Tiaret en investissant dans les jeunes talents pour créer une dynamique à la vie culturelle locale.

La cérémonie d'ouverture de cette exposition faisant partie du programme artistique et culturel diversifié a été marquée par une projection audiovisuelle du portrait de l'artiste Abdelhak Chaouche produite par la Maison de la culture, la réalisation de fresques, des lectures poétiques et une soirée artistique animée par la troupe musicale de la Maison de la culture.

Des œuvres distinguées du regretté et d'autres artistes du pays sont exposées, ainsi que des sculptures sur marbre, bois et gypse.

Le directeur de la culture de la wilaya, Benali Amcha, a indiqué, dans une allocution d'ouverture, que la commémoration de l'anniversaire de la mort de Abdelhak Chaouche "est l'idée d'artistes amis du défunt concrétisée par la maison de la culture pour réunir des plasticiens et intellectuels et faire valoir leurs styles artistiques.

Tiaret — Au moins 57 artistes-peintres de différentes wilayas du pays prennent part, avec 214 toiles et sculptures, au Salon national des arts plastiques, ouvert samedi à la Maison de la culture Ali Maâachi de Tiaret, en commémoration de la mort de l'artiste et intellectuel Abdelhak Chaouche.

