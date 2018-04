Burkina Faso: AFP-PME - Près de 9 milliards de F CFA pour la période 2018-2022

Le Conseil d'administration de l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME) a tenu sa 1ère session ordinaire de l'année, le mercredi 25 avril 2018, à Ouagadougou. A l'ordre du jour figuraient l'examen et l'adoption du plan stratégique quinquennal 2018-2022.

Le Conseil d'administration de l'Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME), lors de sa première session de l'année 2018 tenue, le mercredi 25 avril 2018, dans la capitale burkinabè, a jugé satisfaisante l'exécution de son plan stratégique du quinquennat passé (2012-2016) et de son programme d'activités de 2017 au regard du niveau de mobilisation des ressources financières (43%).

Il ressort, en effet, des exposés que sur ces périodes, ce sont 184 projets de PME financés pour un montant d'environ 2,3 milliards de FCA, 3 237 acteurs de PME informés et sensibilisés, 616 acteurs de PME formés, 533 PME conseillés, 1 702 emplois générés et 2, 3 milliards de F CFA de valeur ajoutée créée.

En effet, le président dudit Conseil, Ferdinand Marie Désiré Yemtima, a déclaré que ces résultats « positifs et appréciables » engrangés par l'Agence sont dus au bon fonctionnement de la structure qui a favorisé l'accompagnement des promoteurs d'entreprises.

M. Yemtim a cependant rappelé qu'au cours de l'année 2017, quelques faits ont influencé les activités. Sur ce volet, il a fait cas de l'insuffisance de la ligne de crédit pour répondre efficacement à la demande de financement des PME, la régulation budgétaire subie au 2ème semestre de l'année et les difficultés de recouvrement liées à la situation socio-politique et économique du Burkina Faso. Malgré ces difficultés, l'Agence a pu donner le meilleur d'elle-même, a-t-il souligné.

Un besoin de financement de 3 milliards de F CFA

Le Directeur général (DG) de l'AFP-PME, Daouda Ouédraogo a, à l'occasion, invité chaque administrateur à faire siennes ces difficultés afin de permettre à l'Agence de remplir efficacement ses missions.

« L'AFP-PME est une structure du ministère du Commerce, en charge de la promotion des PME, et a pour mission principale d'offrir aux PME des produits financiers sous forme de crédits et de bonification d'intérêt et non financiers sous forme d'un accompagnement à la création, à l'information, à la formation et à la gestion d'entreprise », a-t-il rappelé.

Selon ses explications, sur la période 2018-2022, les interventions de l'AFP-PME vont coûter au total 8 milliards 927 millions 706 mille 932 F CFA. La mise en œuvre du plan stratégique se fera suivant trois axes dont deux sont consacrés au financement et à l'encadrement des PME.

Le volet consacré au financement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) va mobiliser la somme de 2 milliards 902 millions 500 mille F CFA et celui de l'encadrement, un budget de 3 milliards 929 millions 229 mille 505 F CFA. Par ailleurs, il ressort que les ressources disponibles de l'AFP-PME sur la période 2018-2022 sont estimées à 5 milliards 670 millions 50 mille 969 F CFA.

A cet effet, le DG a indiqué que les ressources disponibles représentent 62% des ressources propres, et les 38% proviendront du budget de l'Etat, principalement des subventions.

«Au regard de la contrainte financière à laquelle fait face l'AFP-PME, il se dégage un besoin de financement de 3 milliards 257 millions 655 mille 963 F CFA sur la période 2018-2022, soit 38,60% des ressources disponibles », a confié M. Ouédraogo.

Il a fait savoir que les dirigeants vont mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources pour combler ce besoin et a lancé un appel aux partenaires à soutenir l'Agence pour une réponse adéquate aux besoins des PME.

Au cours de cette session, les participants ont également examiné et adopté le document de la politique de crédit.