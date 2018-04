Sénégal: Naples - Kalidou Koulibaly, c'est au moins 70 millions d »euros !

Si Chelsea l'achète à ce prix, cela ferait de lui le second défenseur le plus cher de l'histoire, derrière Virgil Van Dijk de Liverpool, acheté à plus de 80 millions d'euros.

En effet, le Lion de la Téranga est de nouveau ciblé par les Blues après sa saison impressionnante avec les Partenopei. Et coup de chance pour le club londonien, Naples ne souhaite pas vendre Koulibaly à un concurrent italien et privilégiera un départ vers l'étranger. Toutefois, Calciomercato indique que le défenseur ne sera pas facile à acheter puisque les dirigeants du Napoli ne comptent pas le céder à moins de 70 millions d'euros.

