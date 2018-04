Algérie: Ligue 2 Mobilis (27e j) - Le MOB et la JSMB continuent à mener le bal, l'AS Aïn M'lila cale

Le RCK à dominé le WA Tlemcen (2-1), grâce au doublé de Hocine Metref aux (35' et 57'), alors que le CAB s'est remis au but unique de Mebarki, à la 51', pour venir à bout de l'ASM Oran.

Autres bonnes affaires dans le bas du tableau, celles du RC Kouba, du GC Mascara et du CA Batna, tous vainqueurs ce samedi. Ce qui leur permet de croire un peu plus au maintien.

En effet, l'arbitre de la rencontre Brahimi a dû mettre fin aux débats à la 77', soit juste après le but d'Ahmed Messaâdia, car les conditions de sécurités n'étaient plus réunies sur le terrain après plus d'une heure d'attente.

Même les Criquets du CABBA ont gagné ce week-end, et leur mérite est d'autant plus grand de l'avoir fait en déplacement, chez l'actuelle lanterne rouge, le CRB Aïn Fekroune, mais ils devront attendre le verdict de la commission de discipline de la LFP pour savourer leur succès, car ce match n'est pas allé à terme.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.