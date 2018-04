Le parti politique, Progressistes unis pour le renouveau (PUR) a tenu son assemblée générale constitutive, le samedi 28 avril 2018, à Ouagadougou. Ce nouveau parti, dirigé par Wahir Justin Somé, dit s'inspirer des idéaux de la Révolution d'août 1983 et propose une offre politique censée redonner espoir et confiance au peuple.

Le nombre de partis politiques s'est agrandi ce week-end avec la naissance de Progressistes unis pour le renouveau (PUR) qui a tenu son assemblée générale constitutive, le samedi 28 avril 2018, à Ouagadougou. Pour le président du nouveau parti, Wahir Justin Somé, le PUR est né pour donner un nouvel élan patriotique à un peuple qui n'a plus confiance en sa classe politique.

D'obédience sankariste, le parti s'est dit déçu du fait que l'insurrection populaire, menée par une jeunesse qui se réclame des idéaux de Thomas Sankara, n'ait pas pu amener le vrai changement au Burkina Faso.

«Mais au-delà des Sankaristes, les Burkinabè dans leur immense majorité ne sont pas satisfaits d'une classe politique qui reste bloquée sur les mêmes personnes et leurs offres politiques inadaptées depuis plus d'une trentaine d'années.

La situation actuelle appelle à un sursaut patriotique afin de redonner confiance et espoir au peuple en mal à sa classe politique», indique le manifeste du nouveau parti.

A entendre le président Wahir Justin Somé, la vision du parti est celle d'un Burkina nouveau en harmonie avec son peuple, qui tourne radicalement et définitivement le dos à tous les modèles qui lui ont été imposés pour oser inventer son avenir.

Pourquoi Justin et ses camarades ont quitté l'Union pour la renaissance/Parti sankariste (UNIR/PS) pour créer le PUR. «On adhère librement à un parti politique et on répare librement.

Cela fait longtemps que nous ne participons plus aux activités de l'UNIR/PS. J'étais dans le bureau du secrétariat exécutif national et depuis le dernier congrès nous nous sommes retirés de ce bureau parce que la marche du parti ne répondait plus à notre vision», a indiqué M. Somé.

Toutefois, a-t-il ajouté, il n'est pas question de jeter l'anathème sur le parti pour des divergences après avoir travaillé pendant plus de dix ans ensemble. C'est la raison pour laquelle, lui et ses camarades ont préféré ne pas faire de bruit sur leur démission.

«Alexandre Sankara n'est pas membre du PUR»

Cette assemblée générale constitutive a connu la présence de deux députés UNIR/PS dont Alexandre Sankara. Ce dernier n'est-il pas le véritable président du PUR ?

A cette question, le président Somé a rassuré que la présence de ces députés n'est qu'un acte de soutien car ils ne sont pas militants de leur parti. Quelle est la signification du logo du parti constitué d'un cheval blanc ?

«Nous avons opté pour un cheval blanc qui symbolise la pureté comme dit le sigle, le PUR. Notre ambition est de rendre la scène politique burkinabè pure en la débarrassant de toutes ses souillures. Quand on parle d'hommes politiques dans notre pays, les gens ne retiennent que des voleurs et des menteurs.

Il faut que cette jeunesse prenne sa responsabilité et qu'elle montre un nouveau visage à ce peuple qui attend beaucoup d'elle», a indiqué le président Somé.

Sur le positionnement du parti par rapport à l'opposition ou à la majorité, le président a laissé entendre que la question sera précisée dans les jours à venir lors d'une conférence de presse.

Mais, il a ajouté que le PUR va se présenter aux élections de 2020. Celui qui va présider à ses destinées jusqu'aux congrès en 2019, Wahir Justin Somé, est diplômé d'un master 2 en management des entreprises et d'une maîtrise en sociologie.

Il a occupé des postes de responsabilités dans des partis politiques comme le Parti national des patriotes (PNP), le Front des forces sociales (FFS) et l'Union pour la renaissance/Parti sankaristes (UNIR/PS).