Burkina Faso: Jeu d'ombre

éditorial

Demain mardi 1er mai 2018, les travailleurs du Burkina Faso célèbrent, à l'instar de leurs collègues du monde entier, la fête du travail consacrée par l'Internationale socialiste en 1889. Depuis la création du premier mouvement syndical en 1946 à Bobo-Dioulasso, cette célébration a pris un caractère rituel dans le pays.

Elle est vécue comme une journée de lutte, de souvenirs, de solidarité et d'espoir d'un avenir meilleur pour les populations laborieuses. Ce combat pour une société plus juste est porté par plusieurs formes d'organisations, notamment des associations, des partis politiques et des syndicats.

Sous l'égide de cette dernière composante, des avancées tangibles ont été enregistrées année après année dans le sens de la défense des intérêts matériels et moraux des employés et de l'amélioration de leur quotidien. Aussi, le mouvement syndical a été décisif, aux côtés d'autres composantes, dans la lutte pour la libération du joug colonial et l'indépendance acquise (quoi qu'on en pense) en 1960.

Il a, également, été déterminant contre les nombreux régimes d'exception, les tentatives de modification de la clause limitative des mandats présidentiels (une motion de rejet a été adoptée en fin novembre 2013) et le coup d'Etat de l'ex-régiment de sécurité présidentielle.

Néanmoins, certaines agitations sur le front social sont un véritable pied de nez à ce succès historique que peut légitimement revendiquer le mouvement syndical.

Au cours d'une conférence de presse, le vendredi 27 avril dernier, huit organisations de la société civile ont bandé les muscles, exigeant une conduite à terme du procès du coup d'Etat manqué de septembre 2015 dans la rigueur et la transparence. Une exigence partagée par une bonne partie des Burkinabè.

Ce qui est gênant, en revanche, dans ce qui s'apparente à un jeu d'ombre, c'est le fait que ce soit essentiellement les appendices du Parti communiste et révolutionnaire voltaïque (PCRV) qui sont à la manœuvre dans cette quête forcement intéressée de justice.

On peut, de ce fait, prêter à ceux qui agitent aujourd'hui le besoin de justice dans la cadre du dossier du putsch manqué, d'autres mobiles. Ce, d'autant plus que leur «pendant «n'a de cesse de crier, urbi et orbi, que ce «pouvoir-là « n'a aucun intérêt à vider ce dossier au motif que cela ne l'arrange pas.

C'est la bonne vieille méthode de la multiplication des «fronts« pour harceler l'adversaire et susciter la sympathie de l'opinion. Cela n'a guère de chance de prospérer si tant est que, sur ce dossier au moins, ladite opinion sait que le pouvoir a les mains propres.

Persuadés que les conditions subjectives de leur révolution nationale démocratique sont réunies, il ne semble plus leur rester qu'un prétexte (conditions objectives) pour mettre le peuple en branle. Autrement dit, la justice est indépendante depuis les états généraux de la justice tenus fin mars 2015 sous la transition politique.

Et ce sont les autorités post insurrectionnelles qui ont parachevé l'effectivité de cette indépendance. Quel gouvernant a intérêt immédiatement ou à long terme, à manger le blé des efforts consentis pour une justice « néo » indépendante? Cette fébrilité, il faut le redire, cache mal des desseins politiques (chacun peut y mettre son contenu, selon sa sensibilité).

Elle nous renvoie à un combat débuté en 1979, aujourd'hui complètement dépassé. C'est-à-dire le schisme du mouvement communiste qui a atteint son paroxysme sous la révolution et qui se poursuit de nos jours. Le combat de l'activiste des droits civiques américain, Martin Luther King, s'il vivait encore, serait certainement autre chose qu'une lutte pour le droit de vote et l'égalité de ses concitoyens devant la loi.

Au Burkina Faso, l'on a peut-être besoin d'un peu d'idéologie pour mieux appréhender certaines réalités, mais surtout de solutions aux maux qui minent leur existence quotidienne et qui ont pour noms, incivisme, pauvreté ... Sur ce terrain-là, on ne voit pas grand monde.