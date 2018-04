Algérie: Tramway d'Ouargla - Plus de 15.340 passagers par jour depuis sa mise en service en mars dernier

OUARGLA- La moyenne de fréquentation quotidienne du tramway d'Ouargla est de plus de 15.340 passagers, depuis sa mise en service commerciale le 20 mars dernier, a-t-on appris auprès de la société SETRAM chargée de l'exploitation des tramways en Algérie.

"C'est un chiffre très important par rapport à la durée d'exploitation de ce nouveau mode de transport urbain assurant un service public journalier de 5h au 23h, a précisé à l'APS le directeur de l'unité SETRAM d'Ouargla par intérim, Kamel Bida.

La SETRAM a lancé, depuis le 3 avril dernier, diverses formules d'abonnement adaptées aux différentes catégories d'usagers du tramway d'Ouargla qui couvre un parcours de 9,6 km reliant le quartier En-Nasr (périphérie Ouest de la ville) à l'ex: centre commercial d'Ouargla (centre-ville), via 16 stations implantées à proximité de plusieurs quartiers résidentiels, artères principales et infrastructures socio-économiques, telles que la zone des équipements publics, les trois pôles universitaires et la nouvelle gare routière, a-t-il ajouté.

"On a enregistré, pour la période précitée, environ 888 abonnements classiques, 848 abonnements étudiants, 402 abonnements écoliers, 30 abonnements juniors et 24 autres seniors", a-t-il détaillé.

Pour répondre au mieux aux besoins des clients, la SETRAM s'emploie, en collaboration avec l'Entreprise publique de transport urbain d'Ouargla (ETU) et la direction des Transports de la wilaya, à mettre en place un mode de paiement "unifié", permettant aux usagers du tramway et du bus d'obtenir une carte d'abonnement "unique", leurs assurant un accès à ces deux moyens de transport (tramway et bus), selon le responsable.

Totalisant une vingtaine de rames d'une capacité de 414 passagers chacune, avec une vitesse commerciale de 20,6 km/h, ce nouveau mode de transport, appelé à renforcer la mobilité urbaine, est doté d'un système de climatisation adapté au climat saharien de la région, notamment durant la saison des fortes chaleurs.

--La préservation de cet acquis, une responsabilité partagée--

Générant plus de 400 emplois, notamment au profit de la main d'oeuvre locale, le tramway d'Ouargla est un acquis devant être préservé avec la contribution de l'ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile, a indiqué M. Bida.

Il a salué, à ce titre, les efforts consentis par certaines associations locales, telles que "El-Ayadi El-Nadhifa" de Béni-Thour, "El-Khemagnia" de Mekhadma et "Chabab El-Kheir" de Rouissat, ayant donné le bon exemple d'esprit de responsabilité et de civisme, notamment à travers leurs campagnes de volontariat de plantation d'arbustes aux abords du tracé du tramway et les actions nettoiement des stations.

Sans oublier, a poursuivi M. Bida, leur contribution positive via les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens sur les bons gestes visant à protéger ce moyen de transport et respecter le code de la route.