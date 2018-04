Algérie: Conseil de la Nation - Présentation du projet de loi amendant le code de procédure pénale

Le projet de loi stipule, par ailleurs, la révision des dispositions relatives à la réhabilitation juridique et judiciaire de la personne morale avec la précision de ses modalités et de la durée donnant droit à cette procédure.

Le texte prévoit un casier judiciaire pour les personnes morales (sociétés) qui comprend le nom de la société, son siège, sa nature juridique, son numéro d'identification statistique et fiscal, la date où le délit a été commis, la peine prononcée, la déclaration de faillite et autres.

Le projet stipule également la révision des dispositions relatives au casier des délits routiers à travers la création d'une base de données afférente et l'élargissement du casier d'addiction à l'alcool - non délivrée depuis 1966- aux crimes liés aux stupéfiants", et ce en rédigeant une deuxième version pour chaque carte comportant les peines, l'annulation ou l'amendement.

L'ensemble des dispositions contenues dans le projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la justice- visent à "mettre en place de nouvelles règles pour la mise en application des mesures relatives à la contrainte par corps et la révision des dispositions relatives au casier judiciaire et celles liées à la réhabilitation".

