Algérie: Bechar - Le groupe "Essed" produit un documentaire sur le patrimoine culturel de Kenadza (réalisateur)

Bechar — Le prestigieux groupe de chant et musique "Essed" vient de produire un documentaire de 26 minutes sur le patrimoine culturel de la ville de Kenadza (18 km au sud de Bechar), a-t-on appris samedi auprès du réalisateur.

"Ce documentaire, portant le titre de +Kenadza est notre adresse+, met en évidence les différentes facettes du patrimoine culturel, religieux et matériel de cette localité, siège de la zaouïa Ziania, de même qu'il rend un vibrant hommage aux écrivains et artistes, femmes et hommes, de la cité dont est originaire les écrivains Malika Mokkadem et Yasmina Khadra", a indiqué le leader de ce groupe musical et réalisateur de ce documentaire, Lahcen Bestam.

Projeté vendredi soir lors d'une cérémonie d'hommage aux écrivains, poètes et artistes de la région et aussi à l'occasion de la célébration du mois du patrimoine (18 avril -18 mai), ce documentaire démontre l'attachement du groupe "Essed" à la préservation et la protection d'un patrimoine culturel d'une grande importance, et sa volonté à faire connaitre la culture plus que millénaire de Kenadza.

"Cette initiative vise également la mise en valeur du patrimoine culturel de cette localité du sud-ouest, qui a joué un grand rôle dans l'histoire ancienne et contemporaine de la Saoura", a-t-il ajouté .

"Le patrimoine culturel de Kenadza, en plus de sa partie matérielle constituée du Ksar de cette ville, inscrit au registre du patrimoine national architectural, est composé aussi d'un important répertoire poétique traitant de tous les thèmes de la vie, permettant de connaitre et de comprendre la société d'antan, l'histoire et la culture de plusieurs générations de populations qui ont vécu à Kenadza",a-t-il souligné.

Pour le membre du groupe "Essed", ce patrimoine vivant a permis l'émergence de nouvelles générations de poètes, écrivains et artistes dont notamment la célèbre troupe de chant et musique "El Ferda", spécialisée dans la musique et chant "Tawassoul", une variante appréciée du Melhoun.

"La production et la réalisation de ce documentaire par ce groupe de jeunes artistes démontre leur attachement et contribution à la sensibilisation sur la nécessité de la protection du patrimoine culturel local et sa valorisation", ont estimé, pour leur part, des invités ayant assisté à sa projection au centre culturel local.

"Essed", dont le genre musical s'inscrit dans la mouvance artistique ghiwane, a été créé à la fin de l'année 1980. Il puise son répertoire dans la poésie locale et régionale, il a à son actif plusieurs albums et des tournées artistiques, nationales et internationales.