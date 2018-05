Sahara Occidental: Espagne - Du matériel médical et scolaire acheminés aux camps des réfugiés sahraouis (Association)

- L'association espagnole de la ville de Fuerteventura (Iles canaries) "Sahara fort", amie avec le peuple sahraoui a acheminé vendredi plus d'une demi tonne du matériel médical, principalement des médicaments, plusieurs centaines de lunettes, et aussi du matériel scolaire, destinée aux refugiés sahraouis vivant dans les camps, a annoncé Juan Fransisco Chocho , membre du directoire de la dite association.

La délégation qui achemine cette aide humanitaire collectée par les membres de l'association est composée de 27 personnes de différents domaines (éducation, santé, communication, institutions ect..). "Nous avons près de 30 valises pleines de matériel médical, principalement des médicaments, plusieurs centaines de lunettes, et aussi du matériel scolaire", a ajouté la même source.

Par ailleurs, le président de l'association "Sahara fort", Juan Valentin Cabrera a expliqué que ces voyages visent à mettre plus de visibilité sur la situation du peuple sahraoui et permettent également "aux bénévoles de l'association de voir de prés la réalité de la population sahraouie et fraterniser avec elle". Ce groupe de bénévoles, a-t-il ajouté se rend pour la première fois aux camps et "au retour, nous croyons fort qu'on aura de nouveaux ambassadeurs pour la cause sahraouie".

D'autre part, il est également intéressant de renforcer les liens historiques entre les populations canarie et sahraouie, "que malheureusement beaucoup ont oublié", a déclaré M. Cabrera. "La simple présence de délégations comme la nôtre pour le peuple sahraoui signifie se sentir soutenu, qu'il n'est pas seul et que sa lutte est toujours vivante".

Au programme de ce voyage figure aussi des visites aux écoles, aux hôpitaux, aux points de collecte du croissant rouge sahraoui, a indiqué le même responsable qui souligne par ailleurs que pour la première fois dans les voyages organisés par l'association "Sahara fort", deux professionnels dans le domaine de l'audiovisuel de Fuerteventura vont réaliser des documentaires, des photographies et des témoignages pour "diffuser efficacement la réalité et la situation du peuple sahraoui".

"Nous avons obtenu l'autorisation du front Polisario pour pouvoir filmer et mieux documenter notre voyage et nous espérons pouvoir préparer et diffuser des contenus d'information pour la presse, la télévision et pour les médias et les réseaux sociaux", a souligné le président de l'association précitée.

L'association "Sahara fort" considère enfin qu'il est extrêmement important de poursuivre le travail de coopération et de sensibilisation en étendant la prise de conscience au plus grand nombre possible de la population canarienne sur la cause sahraouie, "basée sur l'expérience personnelle des bénévoles de la délégation", tout en favorisant un mouvement de soutien à tous les niveaux, à travers l'aide humanitaire et institutionnelle, et en apportant un soutien moral et politique à la population du Sahara Occidental.