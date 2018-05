Maroc: Mis au pied du mur, le Maroc tenu de reprendre sans tarder les négociations

Par 12 voix pour et trois abstentions (La Russie, la Chine et l'Ethiopie), le conseil de sécurité a adopté vendredi soir une résolution prorogeant le mandat de la Minurso de six mois jusqu'au 31 octobre 2018.

"Avec le renouvellement d'aujourd'hui, le Conseil de sécurité a fait un pas en avant pour mettre fin à ce cycle. La prochaine étape sera pour nous de soutenir l'Envoyé personnel (du SG de l'Onu), M. Kohler, et de voir enfin la reprise de discussions réelles et substantielles", a-t-elle dit.

"Notre objectif est d'envoyer deux messages : Le premier est qu'il ne peut plus y avoir de statut quo concernant la Minurso et le Sahara Occidental.

New York — Le Conseil de sécurité s'est fixé rendez-vous en octobre prochain pour évaluer l'avancée du processus de paix au Sahara Occidental occupé, mettant le cap sur une nouvelle démarche visant à ramener les partis au conflit à la table des négociations dans un délai de six mois.

