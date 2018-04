Algérie: Salon international du textile et stylisme à Oran - signature de conventions pour le développement de l'industrie textile

ORAN-Des conventions pour l'acquisition du matériel et d'équipements modernes pour développer l'industrie textile ont été signées lors de la deuxième édition du Salon international du textile et du stylisme "Textile-Expo", qui a pris fin samedi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran.

Ces conventions, signées avec des entreprises étrangères et locales et des professionnels, contribueront amplement à développer l'industrie textile surtout pour ce qui est du transfert de technologie en machinisme, à créer de la richesse et de l'emploi et à réduire la facture de l'importation, ont estimé les organisateurs.

Le Salon, qui s'étalera sur quatre jours, a enregistré une grande affluence de 3.000 professionnels dont des industriels, des représentants d'entreprises de textile et des jeunes porteurs de projets désirant créer des entreprises dans le tissage, habillement et autres.

Quelque 6.000 visiteurs ont afflué sur le salon, soit le même nombre enregistré lors de la première édition, surtout de la part de processionnels et acteurs du domaine du textile et de sociétés étrangères et nationales venus tisser des relations de partenariat pour améliorer la qualité et rendre la marque algérienne leader sur le marché national, pour passer ensuite vers l'exportation.

Organisé par la société SARL "CGcom events", le Salon a regroupé 100 exposants nationaux dont 50 entreprises des secteurs public et privé et 50 exposants étrangers de Tunisie, du Maroc, de Chine, d'Inde, des Etats unies d'Amérique, de Turquie et du Pakistan.

Cette manifestation a permis de faire la promotion du produit national, échanger les expériences entre professionnels algériens et leurs homologues étrangers dans le domaine de développement de l'industrie textile, détecter des marchés nouveaux et prendre connaissance des performances étrangères dans les domaines du textile et du stylisme.

Le Salon a constitué une occasion pour exposer différents produits allant du textile, du cuir, du prêt-à-porter, des matières premières entrant dans les différentes activités de ce secteur, aux équipements, accessoires et services (assurances, banques, établissements de formation et autres.