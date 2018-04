Algérie: Réhabilitation des Arènes d'Oran - réouverture au public en juin prochain

Cette structure accueillait dans le passé de nombreuses manifestations culturelles, artistiques et sportives. Elle avait abrité, avant sa restauration, les bureaux administratifs de l'Office communal des sports (OCS) et les locaux d'associations à caractère sportif.

"Nous sommes en pleine discussion pour la signature du protocole d'accord et le contrat de concession de gestion avec la wilaya", a -t-il souligné, ajoutant que son établissement a, par ailleurs, saisi les différentes directions de la wilaya (Culture, Eduction, Sport, Action sociale, antenne de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés, ...) pour élaborer un programme d'activités et manifestations qui accueillera ce site.

Ce site historique unique en Algérie et en Afrique, qui date du 19ième siècle, accueillera ainsi à compter du mois de juin des manifestations culturelles, artistiques et sportives, a indiqué Belabbès Abderrahmane dans une déclaration à l'APS.

Oran — Les Arènes de hai Mohieddine (Eckmühl) d'Oran, qui font l'objet de travaux de restauration et de réhabilitation, seront rouvertes au grand public au mois de juin prochain, a annoncé le directeur de l'EPIC qui gère le Parc d'attraction d'Oran et les manifestations organisées dans cet espace.

