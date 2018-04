Algérie: La communauté algérienne à l'étranger appelée à la promotion de la destination Algérie

La visite prévue dans la ville de Ghardaïa "constituera une opportunité afin de relancer le secteur du tourisme algérien et jeter des ponts entre les Algériens des deux rives nord et sud", a-t-il estimé.

Mettant en avant les efforts déployés par l'Etat dans ce domaine notamment à travers la réalisation d'aéroports et de voies ferrées, la garantie de moyens de transport modernes, la modernisation des structures touristiques et l'amélioration de la qualité de service, le ministre a invité les membres de la communauté algérienne à venir visiter l'Algérie cet été.

Benmessaoud s'est félicité de cette caravane, dirigée par le membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Samir Chaabna, accompagné d'une délégation de plus de 200 personnes dont des investisseurs et des présidents d'associations, venus découvrir les sites touristiques de leur pays.

Accueillant "la caravane de la fidélité" (El Wafaa), composée de membres de la communauté nationale établis en Europe et aux Emirats Arabes Unis, venue à Alger pour se rendre à la ville touristique de Ghardaïa, le ministre a mis l'accent sur l'importance de promouvoir la destination Algérie et d'inciter les étrangers à venir découvrir l'Algérie, ce pays continent, qui se distingue par sa diversité touristique et culturelle, d'autant que le pays "jouit de la paix et de la stabilité".

-Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a appelé samedi à Alger, les membres de la communauté nationale à l'étranger, à la promotion de la destination touristique Algérie dans les pays où ils sont établis, d'autant que l'Algérie jouit aujourd'hui de la sécurité et de la stabilité.

