Algérie: Coupe d'Algérie (finale) USMBA - Chérif El-Ouzzani veut sa première couronne comme coach

"La fatigue est mon principal souci. On aurait aimé reporter notre match contre le MC Alger (joué et remporté vendredi 2-1), mais notre voeu n'a pas été exaucé. Ce sera difficile pour nous de préparer comme il se doit cette finale avec cet enchaînement des matchs, surtout qu'on est en fin de saison. Cela dit, on se surpassera pour offrir ce trophée au club même si personnellement, c'est plutôt le maintien en Ligue 1 qui me préoccupe le plus", a-t-il conclu.

Cependant, l'entraîneur de 52 ans reste persuadé que ses joueurs vont oublier, l'espace d'un match, tous leurs déboires en championnat et tenter par là même de refaire le coup de leurs aînés en 1991 face à ce même adversaire en finale de la Coupe d'Algérie, permettant à l'USMBA de remporter son premier et unique titre jusque-là.

"C'est une saison très difficile que nous sommes sur le point de terminer. Des problèmes financiers, conjugués à d'autres d'ordre administratif, nous ont beaucoup handicapés, sans parler de cette histoire des six points défalqués de notre compteur sur décision de la Fédération internationale de football. Tout cela a fini par avoir raison de mes joueurs et explique aussi notre position au classement où après 28 journées, nous n'avons pas encore assuré mathématiquement notre maintien parmi l'élite", explique encore le coach de l'USMBA.

